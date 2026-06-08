「民眾台北隊」成軍誓師 拋六大政見暫不討論藍白合

民眾台北隊成軍。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌今率現任議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪等人召開誓師大會，宣布「民眾台北隊」成軍，6名參選人逐一發表守護教育、居住正義、高齡長照、公共安全、友善育兒、暢行共好政見。面對媒體詢問藍、白有無可能合作，黃國昌說民眾黨在北市議員佈局完整，現階段還是做好自己的工作、走穩民眾台北隊競選腳步，未來是否有要跟蔣萬安市長進一步合作，或是相互配合，下一階段再來討論。

柯文哲表示，民眾黨推出的6名參選人都是一時之選，從事政治相關工作至少6年以上，諸如過去在台北市政府、民眾黨中央黨部服務，都是相當有經驗，也勉勵其勤走基層、直接接觸選民，如果遇到陳情，可以委請現任議員給予協助，本來素質不錯加上努力，應可六席全壘打。

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「民眾台北隊」第一棒、士北議員黃瀞瑩提出「守護教育」的政見，更聚焦於教育、婦女權益的議題，希望可以爭取擴大好孕專車、學前教育量能和品質，增開兩歲專班，讓小朋友們都能擠進公托窄門；充實特教師生資源；深化生命、美學、食農教育等素養；推動老幼共學、提升失智症者認識與照顧福祉，以及持續關心全齡交通安全。

港湖議員陳宥丞表示，三明治世代上有老、下有小，經濟負擔沉重，並以自身為例，2015年申請北市國宅、今年才收到通知說「可能」可以排到，提出並堅持「居住正義」，也會繼續推動都更、危老相關法規限制「解套」；改善「缺公」問題，尤其是都發、建管公務人員缺額嚴重，民間誘因更多，吸走優秀人才。

中山、大同議員林珍羽指出，北市已實質進入超高齡社會，凸顯她一直以來強調的長照、醫療、居住、交通與無障礙環境的重要性，主打「高齡長照」，建議可參考姐妹市的「福岡一百」計畫，讓百歲長者都能在城市裡好好生活；也希望能在一殯基地打造全齡化的照顧園區，將中山區的行政單位整併至此，服務市民一條龍。

曾任機長身兼義消的大安、文山議員張志豪強調「公共安全」，推動老舊瓦斯開關和管線通盤檢討，希望能夠完全替換所有老舊開關和管線，保障市民安全；另建議消防局免費提供住警器，以利裝設與更換，以及增加消防人員的員額比例。

中正、萬華議員參選人吳怡萱提到，身為職業媽媽，對於職場、家庭蠟燭兩頭燒感同身受，所以主張「友善育兒」，政府支持應從懷孕前開始介入，例如25歲至40歲每年都能透過卵子檢測了解身體狀況，懷孕過程中需增免費心理諮商；孩子出生後要打疫苗增強抵抗力，但若自費要價不菲，爭取擴大呼吸道融合病毒（RSV）疫苗補助範圍。

松信議員參選人許甫則提「暢行共好」，非只侷限於出門有無遇到塞車、交通安全，而是每天出門時，每一個人的通行安全都能被照顧到，像是交通設施設置的地點及優先順序；15分鐘生活圈，改善住家或學校附近500至800公尺的通學環境；3公里外的轉乘接駁，以及科技執法應有配套措施等。

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