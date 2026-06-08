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    首頁 > 政治

    莊競程稱高虹安頻跟進政見 換他當市長享更多福利

    2026/06/08 13:15 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨新竹市長參選人莊競程提多項社福津貼加碼政見，結果現任市長高虹安頻跟進，莊競程說年底換他當市長，市民福利享更多。（莊競程競總提供）

    民進黨新竹市長參選人莊競程提多項社福津貼加碼政見，結果現任市長高虹安頻跟進，莊競程說年底換他當市長，市民福利享更多。（莊競程競總提供）

    民進黨新竹市長參選人莊競程宣布參選後，提出明年將發給每位市民每人1萬元、敬老愛心卡從800點加到1200點、65歲以上長輩健保免費，以及鼓勵生育的津貼第一胎5萬元、第二胎10萬元，現任市長高虹安則頻跟進莊競程的政見，對此，莊競程表示，自投入選舉來，他已經成為「政見許願池」，高虹安頻頻看齊他提出的65歲以上長輩健保免費、生育津貼及敬老愛心卡加碼政策，但3年多來高虹安能做卻不做，年底換他當市長，市民將享更多福利。

    莊競程重申，他當選後，只要市民生第一胎，市府就提供5萬元生育津貼、第二胎10萬元、第三胎15萬元；若是雙胞胎就一次補助20萬元生育津貼，鼓勵年輕人敢生、能養。而高虹安不斷跟進他提出的政策，代表他的政策是正確且可行的，但高虹安若只會跟進，年底不如換他直接當新竹市長，這樣政策才能真正落實。而3年多來，高虹安市府能做卻不做，直到他提出才願意跟進，顯示這幾年的不作為。

    莊競程強調，只要他提出政策，高虹安就跟進，顯然市府根本沒有規劃，只會照抄政見。年底換他當市長，市民將享更多福利大利多政策。

    民進黨新竹市長參選人莊競程提多項社福津貼加碼政見，結果現任市長高虹安頻跟進，莊競程說年底換他當市長，市民福利享更多。（莊競程競總提供）

    民進黨新竹市長參選人莊競程提多項社福津貼加碼政見，結果現任市長高虹安頻跟進，莊競程說年底換他當市長，市民福利享更多。（莊競程競總提供）

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