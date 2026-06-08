中國首派萬噸海巡船穿越限制水域 台灣海巡艦監控武力曝

中國首派萬噸海巡船穿越限制水域，台灣海巡署花蓮艦配備鎮海火箭彈。（資料照）

中國近期密集侵擾台灣海域，更首度調派1萬噸級海巡船率隊穿越台灣限制水域，行徑十分囂張，卻有網民指中國4艘公務船最小6600噸，台灣最大型海巡艦僅4千噸，「根本無法比」，忽略台灣海巡艦的武力配備。

海巡署強調，為確保國家海疆安全，已在周邊海域建立嚴密防護網，調派高雄艦、淡水艦、吉安艦、長濱艦、花蓮艦，搭配2艘100噸級的巡防艇沿線監控，並批評中國企圖以日菲談判作為掩護藉口，刻意營造擁有管轄權的假象，將持續採取一切必要手段，全力捍衛國家主權與海域治安。

請繼續往下閱讀...

據指出，中國這4艘公務船主要是救助及測量，並非有特定武力的中國海警船，雖然台灣派出的5艘海巡艦最大噸位僅是3千噸級的高雄艦，但包括1千噸級花蓮艦與600噸級淡水艦、吉安艦、長濱艦，機槍、火炮與快砲都是標準配備，花蓮艦、淡水艦、吉安艦、長濱艦更有鎮海火箭彈，600噸級海巡艦戰時有雄二、雄三飛彈，武力不輸軍艦。

據了解，雖然中國海警船、科研船及海巡船，不斷侵入台灣12浬至24浬「限制水域」，甚至闖進12浬內的東沙島「禁制水域」（領海），但海巡署都秉持不升高衝突原則，以監控廣播、接近造浪阻止方式驅離。

另外，艦艇派遣均考量任務需求及人員作息，因此最大型4千噸級雲林艦昨天仍依計畫配合國家海洋日停靠高雄港開放登艦參觀。由於中國公務船已遠離，台灣海巡艦依程序巡邏或交班，海巡署仍持續監控，等中國公務船返程再依需求調派。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法