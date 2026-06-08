爭嘉義輕軌遭惡意影射「吃相難看」 黃敏惠：絕無買任何土地

嘉義市長黃敏惠（右）今出席警察節活動。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府爭取高鐵嘉義站聯外輕軌建設，「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書粉專近日出現「吃相難看」、「土地會漲價」等有所影射的留言，嘉義市長黃敏惠今上午出席嘉義市警察局警察節活動時致詞當場發誓，「家人沒有買任何的土地」，呼籲大家對網路惡意攻擊、沒有是非的詐騙留言要有思辨能力，並希望在場檢警進行調查，遏止詐騙歪風。

黃敏惠今出席警察節活動，提到警察常肩負嘉義市交通、治安等重責大任，市府努力規劃做好建設，爭取中央兌現早年承諾，興辦高鐵嘉義站聯外輕軌建設。

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黃敏惠說，輕軌建設是自中央在高鐵嘉義站興建之初就定下的政策與承諾，嘉義市民一等就是21年，她也喊了21年，只為推動高鐵嘉義站聯外軌道建設早日實現，是她愛嘉義、愛台灣，為了大嘉義地區的建設。

黃敏惠表示，高鐵嘉義站與台鐵嘉義站去年運量已突破1400萬人次，聯外軌道建設卻遲未到位，市府分別於去年6月6日、6月25日及8月18日三度行文中央，爭取推動輕軌，或比照台南沙崙支線、新竹六家支線、彰化田中支線模式，另案規劃興建台鐵支線，並以高架方式連接高鐵嘉義站及台鐵嘉義站，對嘉義拚建設、拚觀光是重要建設。

她強調，這無關政治、無關藍綠，她喊了21年，不是現在才講，嘉義輕軌建設可行性研究也有送嘉義縣政府，嘉義縣、市議會都審議通過，希望愛嘉義的鄉親一起站出來要求中央早日興建。

她表示，從她任市長以來，家人沒有在在地買任何土地，針對網路最近不斷惡意攻擊，尤其說「不知道哪裡又要賺多少錢」、「哪裡要做工程」，可以摸著良心發誓，市府團隊以廉能、正派為目標及作為，呼籲大家對沒有是非、詐騙留言要有思辨能力，希望執法單位該查就要查，共同維護良好的環境。

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