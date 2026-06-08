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    首頁 > 政治

    當校長、處長要多生？鍾東錦：公務人員品種好且經過考試

    2026/06/08 12:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    鍾東錦提到，錢並非最好辦法，最好的方法還是足夠的公托與公幼，鍾東錦也提到可透過職務鼓勵，例如擔任校長、處長需生幾胎。（民眾提供）

    鍾東錦提到，錢並非最好辦法，最好的方法還是足夠的公托與公幼，鍾東錦也提到可透過職務鼓勵，例如擔任校長、處長需生幾胎。（民眾提供）

    民進黨提名的苗栗縣長參選人、苗縣議員陳品安今日一早接受媒體人周玉蔻訪問後指出，她率先提出的生育津貼加碼方案，對手苗栗縣長「鍾東錦也做我的政見」；鍾東錦今日在議會結束後接受媒體訪問時提到，「錢並非最好辦法、最好的方法還是足夠的公托與公幼」，鍾東錦也提到可透過職務鼓勵，例如擔任校長、處長需生幾胎。

    鍾東指出，育兒政策中「錢並不是真正的最好的方法」，他覺得最好的方法還是要有足夠的公托跟公幼；鍾東錦表示，目前中央宣示18歲以下每個月給5千塊，他也說，「是不是年輕人就願意生？」也是一個問題。

    隨後鍾東錦提出個人的建議與構想，他表示：「倒是我覺得如果由公家機關開始做模範，譬如說如果要當校長，幾年後我開始要實施，除非你提出不孕，不然你要生兩個；要當處長要生幾個，我覺得也是一種方法。」

    「這個都是優生學。」鍾東錦說，畢竟公務人員品種好且經過考試，他也認為包括大公司的單位主管可採納這種方法，透過職務鼓勵、獎金鼓勵皆是很好的方法；鍾東錦更談到，人生還是要榮耀，如果說「我的爸爸是誰、他的爸爸是誰」，這對小朋友來說也是一種榮耀。

    鍾東錦也強調，要怎麼樣鼓勵生育方法很多，縣府也尊重專家與學者的意見，絕對不會只有某人提，他每天也在想，不少議員與鄉親也給寶貴意見。

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