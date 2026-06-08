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    首頁 > 政治

    富察出獄仍無法返台 李明哲：最壞情況被當成中國人「邊控」

    2026/06/08 12:14 記者陳鈺馥／台北報導
    人權工作者李明哲。（資料照）

    人權工作者李明哲。（資料照）

    八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年。據透露，富察已於5月出獄，但因為附加刑1年，遭中共限制出境無法返台。台灣人權工作者李明哲今日接受本報訪問表示，最壞情況不是附加刑1年，而是執行完畢後，富察會不會被當成中國人，被中國政府進行「邊控」。

    曾被中共關押5年的李明哲指出，台灣人因為國家安全的理由被中共逮捕，包括李孟居、蔡金樹、富察等人，出獄後都因附加刑無法出境，他自己狀況比較特殊，出來後不用服附加刑，而是直接被驅逐出境回台灣。

    李明哲談及，中國法律有一條規定是附加刑未執行完畢前不能出國，但其實這對中國來講是一個矛盾，如果中國政府把台灣當成中國一部分，富察回到台灣為什麼叫做「出境」或「出國」，這非常矛盾的事情。

    李明哲進一步說，對台灣人來講，政治權利是指應考試、服公職等，但在中國，你能在網路上發言都叫做「政治權利」，當然這是中國片面的解釋。中國會用這個理由箝制政治犯，很多政治犯出獄後被軟禁，甚至不能出國、不能發言，都是因為中國認定被剝奪政治權利，就可以用法律軟禁你。

    李明哲分析，富察面臨的問題更棘手，因為富察同時擁有中華人民共和國的戶籍，如果中國政府把富察當成中國人，不把他當成台灣人的話，即便附加刑1年服完，可能會被「邊控」，仍然無法離開中國。

    「如果富察被當成中國人，中國政府就有權利不讓他離開中國！」李明哲示警，富察附加刑執行完畢後，到底能不能像台灣人一樣被釋放回來，若被當成中國人進行「邊控」，就變成中國政治犯那樣，這會是最麻煩的問題。

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