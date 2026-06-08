國民黨民調領先蘇巧慧6.2％ 侯友宜：盼李四川順利接棒

針對新北市議會國民黨團公布最新民調，國民黨新北市長參選人李四川支持度領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧6.2%，新北市長侯友宜（中）表示，李四川提出的政見得到市民肯定，期盼李四川順利接棒。（記者賴筱桐攝）

新北市議會國民黨團智庫委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，國民黨新北市長參選人李四川以39.2%的支持度，領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧的33%，雙方差距6.2%。新北市長侯友宜表示，這段時間李四川提出的政見得到市民肯定，盼李順利接棒。

侯友宜今天出席淡水大南瓜記者會，媒體詢問對於國民黨團公布最新民調的看法。

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侯友宜指出，李四川對新北市相當了解，新北大小建設都有其身影，尤其李是基層公務員出身，非常有行政效率，這段時間李四川提出的政見得到新北市民肯定，期盼李繼續努力、加油，相信新北市民的期待非常高，他會和李四川一起並肩作戰，讓新北市一棒接一棒、順利接棒。

另外，李四川最近說自己頻遭對手攻擊，並提到8年前新北市長侯友宜選舉時，也同樣遭綠營攻擊。

侯友宜說，所有候選人都一定要提出新北市的市政藍圖，得到市民肯定，這才是最重要的。

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