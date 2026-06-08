選戰倒數173天 何欣純公布4位發言人群其中一位只有28歲

何欣純（中）公布四位發言人分別是（左而右）江肇國、陳淑華、林德宇、林俊裕。（記者蘇金鳳攝）

距離年底選舉倒數173天，民進黨中市長參選何欣純今天在競選辦公室召開記者會，公布4位發言人，分別是3位現任市議員的正國會的江肇國、英系的陳淑華及新系的林德宇，還有民進黨立院黨團總召蔡其昌的辦公室主任、只有28歲林俊裕，顯示派系整合成功，要展現何欣純當選中市長的決心。

此外，何欣純更同時公布競選團隊的制服，台中純派工作T，有黑有白，以「純」為LOGO，象徵著何欣純團隊的「純愛台中」。

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何欣純所找的3位現任市議員江肇國、陳淑華及林德宇擔任發言人，都是大炮型，在市議會質詢時，針對市政缺失毫不留情的批判，何欣純表示，這3人都有助理及民代的資歷，非常接地氣，會將她的理念用很簡單的方式，傳達給市民。

另一位非常受矚目的是只有28歲、立委蔡其昌的辦公室主任，由於蔡其昌曾與何欣純競選台中市長，何欣純借將成功，顯示蔡其昌願意全力輔選何欣純。

江肇國、陳淑華及林德宇都表示，盧秀燕執政8年只會作秀，跟何欣純的「純」不一樣，3人一定會把盧秀燕無法解決市政缺失，請何欣純來協助解決，也傳遞何欣純的創新理念給市民知道，有勝選的信心。

而林俊裕表示，自己是年輕人，會把年輕所想所要告知何欣純，如低薪、高房價及高租金的問題。

由於4位發言人有新系、正國會及英系，更包含著市區、屯區及海線，雖沒有山城，但何欣純表示，這是一個團隊，各區的聲音都會納入。#

四位發言人中，林俊裕（右）只有28歲，表示會將年輕人意見傳達給何欣純。（記者蘇金鳳攝）

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