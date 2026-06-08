莊競程提巡迴公車解決新竹學生通學困境遭酸 綠營反擊高虹安未正視問題

民進黨新竹市長參選人莊競程提巡迴公車構想要解決新竹學生通學困境，遭白營議員酸Google一下就知道，綠營則反擊高虹安市府未正視問題。（市議員參選人曾翰揚提供）

民進黨新竹市長參選人莊競程前天提出市區巡迴公車構想，希望解決新竹學生的通學困境，但有民眾黨議員批莊競程與學生實地走訪通學路線是「沒做功課」、「Google一下就知道」，市議員參選人林士凱、曾翰揚也反擊指出，真正應討論的，不是誰走訪，而是學生面臨的問題是否真的被解決。

林士凱表示，日前與大新竹高中就學權益自救會座談時，許多家長反映新竹高中量能不足、跨區甚至跨縣市就學增加、通學距離拉長，以及放學尖峰公共運輸與YouBike供給不足。如果真如白營議員所言「Google一下就知道」，家長又何必成立自救會？學生又為何仍每天面臨擠不上車、借不到車、通學時間越來越長的困境？

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曾翰揚也說，以YouBike為例，市府雖增設車柱，但增加車柱不代表問題就解決。實際走訪新竹高中、新竹高商、培英國中及建華國中周邊即可發現，放學時段站點車輛常被借空。為何市府擴充後需求仍不足？學生依然每天面臨借不到車。莊競程提出巡迴通學巴士構想，是要全面串聯新竹高商、新竹高中、培英國中及建華國中等重要校園節點，減少學生搶不到YouBike、久候計程車的不便，同時舒緩上下學尖峰時段的交通壓力。白營議員將莊競程提出的4校巡迴通學巴士與南區通學專車混為一談，但兩者服務對象、路線與功能都不相同，是不做功課也未正視學生問題。

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