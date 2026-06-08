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    捍衛海疆！海巡艦艇1對1全程緊盯 4中國公務船今晨航離我國水域

    2026/06/08 11:54 記者姚岳宏／台北報導
    海巡署長濱艦緊盯監控中國福建海事局的「海巡06」公務船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署長濱艦緊盯監控中國福建海事局的「海巡06」公務船。（記者姚岳宏翻攝）

    中國4艘公務船昨天下午闖入我國鵝鑾鼻西南方30浬限制水域，海巡署調派5艘大型艦艇與2艘100噸級巡防艇，以1對1方式全程併航監控，面對中方廣播自稱具管轄權，我方高雄艦強勢回擊，警告破壞台海現狀將面臨全球制裁，在我方堅定立場驅離下，4艘中國公務船於今日凌晨3時20分駛離我國水域。

    海巡署事前即掌握中國宣稱的執法行動，當「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘船艦從廈門港出發，我方立刻部署淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦前往因應。當中國船隻企圖深入我方海域時，海巡人員隨即展開緊迫盯人戰術，對峙過程中，中國「海巡06」透過廣播聲稱同屬一個中國並要求我方勿干擾，高雄艦立刻駁斥對方在台灣東部海域毫無管轄權，直指其擅闖行為已嚴重違反國際法規，要求越界船隻立刻轉向。

    在我海巡艦艇強硬驅趕下，7日傍晚5時30分先將4艦逼退至鵝鑾鼻東南方33浬外，隨後持續於海上監控應對，直到8日凌晨3時20分，這4艘中國公務船才在蘭嶼東南方50浬處向東駛離台灣水域。

    針對中國近期頻繁擾台，海巡署批評中方刻意操作灰色地帶衝突，試圖營造擁有管轄權的假象以片面改變現狀，對此表達最嚴正譴責。海巡署重申，目前已於周邊海域建構嚴密的海上防護網，有決心採取所有必要手段捍衛國家主權，絕不容許海疆安全遭到任何形式的挑戰。

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