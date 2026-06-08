紐約僑宴 鄭麗文：兩岸同屬中華民族 不會製造永久的分裂

國民黨主席鄭麗文於台灣時間（8日）上午在紐約舉行僑宴演說時表示，「兩岸同屬中華民族，不會製造永久的分裂」。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於台灣時間（8日）上午在紐約舉行僑宴演說時表示，「兩岸同屬中華民族，不會製造永久的分裂」，可以彼此尊重下化解歧異，排除戰爭風險，更可以攜手締造和平關係。

鄭麗文指出，兩岸局勢緊張、戰爭風險引發國際焦慮，國民黨應扮演關鍵角色，向世界傳達和平的道路仍然存在。國共平台恢復後，只要回到九二共識、反對台獨，兩岸分歧就有化解可能，「避免台灣海峽成為下一個荷姆茲海峽」。

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鄭麗文讚揚馬政府時期兩岸迎來榮景，但經過10年民進黨執政，兩岸卻跌入冰點、兵凶戰危，成為全世界最危險的區域之一，「在賴清德的新兩國論不斷讓大家對於兩岸隨時可能爆發戰爭，導致國際社會高度焦慮的今天，國民黨再度必須擔起這個歷史關鍵的角色，必須扭轉乾坤，證明給世人和平的這條道路永遠存在」。

鄭麗文說，只要回到九二共識、堅決反對台獨，兩岸同屬一中，大家都是兩岸大家庭，沒有分歧、矛盾不能化解。中共總書記習近平更親自表達，希望兩岸和平交流穩定，透過對話締造穩定，我們要確保台灣不會成為下一個烏克蘭，台灣海峽不會是下一個荷姆茲海峽。

鄭麗文說，在美國的各位至關重要，能發揮影響力、讓大家聽到聲音，從過去冷戰時期戰爭前沿的第一島鏈轉化思維，在今天就可以結合人才、科技、資金、市場、供應鏈，進行戰略性的結合，開創無限和，轉化成和平繁榮，需要美國具有美好願景的美好力量。

鄭麗文認為，台灣雖然小但很關鍵，希望未來美中台合作能讓我們擺脫軍事衝突和戰爭，這不但合乎台灣人利益、兩岸利益、東亞所以國家利益，也百分之百符合美國的國家利益，台灣也不想要不負責任的政治豪賭、台獨主張，等到衝突再等美國軍隊介入。

鄭麗文強調，兩岸同屬中華民族，不會製造永久的分裂，可以彼此尊重下化解歧異，排除戰爭風險，更可以攜手締造和平關係，強強聯手開創中華文明巔峰，奉獻給人類，而非選擇戰爭自我毀滅。

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