沈伯洋提「第三方機制」盼減緩教師壓力 吳欣岱支持各司其職

北市議員第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱。（資料照）

台北市長蔣萬安日前提出教育六大新政，包括降低班級人數、成立機器人教育中心及鼓勵績優教師可以帶薪出國進修。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋也提出引進「第三方機制」以減輕校園教師壓力的具體方案，台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱說，參與家長會運作後，深感第一線教師長期扛著處理霸凌、毒品與複雜學生精神狀況等無限責任，卻缺乏相應司法與醫療資源，導致嚴重權責不對等。吳也呼籲引進具公信力的外部專家介入處理校園危機，讓教師回歸教學本質。

吳欣岱表示，近期遺憾地看到多起第一線教師因不堪體制重壓而發生精神困擾，甚至輕生的悲劇。這是第一線導師身上扛著無限的責任，包含處理學生霸凌、應對家長申訴、毒品防制，乃至於面對複雜的學生精神狀況與社會安全網的破洞。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱指出，在現行法規上，教師並沒有相應的司法調查權、強制隔離權，或是具強制性的醫療轉介工具，這種權責不對等的落差，最後變成壓在教師個人身上的24小時焦慮，不僅嚴重消磨了教學熱忱，也讓教育環境陷入惡性循環。

針對沈伯洋受訪時針對校園壓力提出引進第三方機制的具體方案，吳欣岱認為這是一個非常切中要害的政策方向，必須給予高度支持。吳欣岱說，沈伯洋點出了一個關鍵核心，包括校園霸凌、毒品與嚴重的行為衝突，本質上都是高度複雜的社會與醫療議題，絕不應該全部壓在第一線導師身上。如果不建立分流體制，老師就永遠無法回歸教學的專業本質。

沈伯洋以其犯罪學專業提出的修復式正義（Restorative Justice）概念，例如台北大學底下的橄欖枝中心，可以給受霸凌學生與家長最實質的權益保障。由校方以外、受過專業訓練的獨立第三方介入主持，能確保調查與對話的客觀性，引進具公信力的外部專家後，家長也不再需要跟學校站在對立面。

吳欣岱指出，以學生家長的角度，現行制度下發生校園霸凌、性平或嚴重衝突事件時，家長會代表必須共同進入處理會議。家長會代表的存在之所以重要，是因為當衝突發生時，許多家長已經不信任學校了，對於學校自己調查、自己裁決的流程往往不買單。此時若有相對中立的第三方在場，往往能讓對話真正展開，讓衝突有機會解決。

吳也直言，目前擔任此位置的家長會代表並不適合長期扮演這個角色。一方面，家長會職務是義務性質，為了協調會議，家長們往往需要請假、犧牲私人時間於工作日抽空趕赴學校；另一方面，家長會代表並非專業協商者，既不是受訓過的修復式正義執行人，也不是社工或調解員。家長憑著善意走進會議，但善意終究不能替代專業。家長會臨時頂替這個位置，只是台灣校園制度存在缺口下的權宜之計，長遠來看，孩子、老師與家長都需要一個專業、穩定且受過訓練的第三方機制。

吳欣岱感嘆，過去教育行政部門面對這類危機，往往傾向於採取增加行政人員這種治標不治本的做法。但沈伯洋提出的方案，是將校園視為一個生態系統，讓教學者負責教學、社會議題由專業介入、醫療輔導回歸醫療。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法