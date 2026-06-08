明年軍公教將調薪 全教產喊話：至少加10％

教育部今日召開「2027年度軍公教員工待遇調整議題座談會」， 全教產呼籲至少調薪10％。（圖由全教產提供）

行政院研議調整軍公教待遇，教育部今（8）日召開「2027年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，全國教育產業總工會（全教產）發聲明呼籲，行政院人事行政總處不應再迴避教育人員待遇調整法制化問題，應建立透明、制度化的調薪機制，並主張教育人員調薪幅度至少應達10％。

全教產理事長林蕙蓉表示，教育人員薪資待遇攸關人才留任與教育品質，但現行軍公教待遇調整機制缺乏法制化依據，調薪時機與幅度往往取決於行政決策，難以回應物價變動與教育現場需求。

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林蕙蓉指出，民國60至80年代曾出現單次調薪20％的情況，但迄今約15年間，軍公教僅調薪4次，累計調幅約14％，平均每年不到1％。相較之下，基本工資已從2012年1萬8780元提高至今年2萬9500元，累計調幅超過57％。

林蕙蓉表示，現職教師退撫基金提撥費率自2021年起依規定逐年調升，由原本12％提高至15％，教師個人負擔增加3個百分點。近年雖有數次調薪，但增加幅度往往被退撫提撥增加及物價上漲抵銷，加上房價、租金、能源及民生消費支出持續增加，教育人員實質所得面臨壓力。

全教產認為，政府長期表示軍公教待遇調整會參考消費者物價指數（CPI）、經濟成長率及民間薪資成長等因素，但至今仍缺乏固定且具法律依據的調整機制。人事行政總處過去曾承諾推動制度化調薪機制，但相關法制作業迄今尚未完成。

全教產主張，教育人員待遇調整應儘速法制化，明定定期檢討及調整機制，將物價指數、經濟成長率、民間薪資成長及政府財政狀況等客觀數據納入法定參考指標，避免待遇調整流於行政裁量，呼籲行政院及人事行政總處儘速提出具體改革方案，改善教育人員薪資及行政職務加給制度。

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