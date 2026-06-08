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    首頁 > 政治

    鄭麗文與統戰官員餐敘 莊瑞雄轟：人在華府、心在北京

    2026/06/08 11:31 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。（記者林哲遠攝）

    民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。（記者林哲遠攝）

    國民黨主席鄭麗文出訪美國頻頻出席更地僑宴並傳遞「反台獨」、「兩岸同屬一中」等危害我國主權的論述，更被翻出在6日出席波士頓僑宴時，與曾被美媒揭露有中共統戰部旗下機構官員身分的俞國梁（Gary Yu）同桌用餐。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日痛斥，鄭麗文人在華府，心卻在北京，相關行徑、見到的人、講的話令人感覺就像是在為北京在開直播，傳達中國的立場。

    莊瑞雄指出，鄭麗文本次訪美行程有一些行徑、見到的人，以及講的話，聽起來都會讓外界產生誤解，從鄭麗文出訪到現在，民進黨團一直呼籲，任何政黨對外，只要站在台灣的立場、為台灣來發聲，哪一個政黨可以獲得一定的外交成果，黨團都表達祝福。

    不過，這次看到鄭麗文「人在華府，心卻在北京」，莊瑞雄質疑，到底是在幫台灣交朋友？還是在幫北京找知音？人難免會有同溫層，喜歡聽愛聽的話、喜歡講自己愛講的話、喜歡見到自己的好朋友，鄭麗文這次出訪，怎麼這麼重要的餐會裡面，旁邊都要讓外界認為是屬於「中國對外統戰的人」來陪同這麼重要的一個宴會。

    莊瑞雄批判，鄭麗文訪美過程中對和平的主張，不僅很趨近於中國的敘事，更在拜會波士頓紐英崙中華公所時提及「兩岸強強聯手」，這個就很奇怪了，台灣最大的一個威脅，就是來自於中國。而中共對於台灣的一個主張，就是在外界、國際傳達「台灣就是中國的一部分」。

    對於鄭麗文今日在紐約僑宴再次主張，「兩岸是大家庭，什麼都可以談，九二共識、同屬一中」都可以談，餐敘上又有另一名中共統戰官員同場。莊瑞雄強調，兩岸沒有辦法同屬一中，鄭麗文身為最大在野黨主席，沒有權力向國際社會傳達「兩岸同屬一中」，此論述是對現狀最大的破壞。

    莊瑞雄質問，若「兩岸同屬一中」的話，主權哪裡去？中華民國的前途，當然是以全台灣人民的意志，才可以做決定。鄭麗文的談話不僅毫無代表性，且背離了台灣、台灣人民的意志，民進黨團予以譴責。

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