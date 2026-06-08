2026「苗栗隊」成形！陳品安：積極提名鄉鎮市長、縣議員相輔相成

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）今天接受媒體人周玉蔻（左）專訪，強調將積極提名鄉鎮市長、縣議員參選人，相輔相成。（圖由陳品安提供）

民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安今（8）日接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，陳品安提及，此次地方大選民進黨在苗栗縣採取比較積極的提名策略，包括卓蘭鎮由縣議員陳春暖角逐鎮長、苗栗市長人選預計為不分區立委林月琴、頭份市長若關係良好的縣議員曾玟學確認參選也會合作，加上各選區皆提名縣議員，相輔相成。

陳品安除提到上述將參選的黨籍鄉鎮市長人選以及曾玟學，她也坦言，過去幾次的民進黨縣長選舉，可能沒有這麼多跟縣長參選人相搭配的鄉鎮市長參選人；不過，陳品安強調，今年底選舉民進黨相當團結、一致，民進黨「苗栗隊」也順利成形。

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另外，陳品安強調，目前民進黨在苗栗每一個選區都有議員候選人，而她自己也正積極接洽一些無黨籍的議員；她強調，若認同本土的理念愛台灣，「我們都願意跟他們配合」。

民進黨於苗栗縣此次除積極提名鄉鎮市長、縣議員人選，人數創下歷年新高，也提名多名基層鄉鎮市民代表參選人，有別以往黨籍參選人以無黨籍身分參選或基層人選寥寥無幾狀況。

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