國民黨民調李四川領先6.2％ 蘇巧慧：視各家民調趨勢判斷哪裡需加強

國民黨新北市議會黨團智庫6月初委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，民進黨參選人蘇巧慧回應，會視各家民調的趨勢來判斷自己哪裡需要加強。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

國民黨新北市議會黨團智庫6月初委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，民進黨參選人蘇巧慧獲33.0%，國民黨參選人李四川支持度獲39.2％，李四川領先6.2%；蘇巧慧第一時間回應，會視各家民調的趨勢來判斷自己哪裡需要加強，好的地方就當作鼓勵，比較不足的就繼續努力，她強調，團隊會繼續推出政見，讓更多市民跟她一起推動新北的新時代。

蘇巧慧表示，「我們會看各家民調的趨勢來判斷自己哪裡需要加強，好的地方就當作鼓勵，比較不足的就繼續努力」，她說，像昨天她和民進黨新北市議員蘇錦雄一起提出原住民族三大政見，從生活、文化到制度都來幫忙原住民朋友，就得到很大的迴響。

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蘇巧慧強調，團隊會繼續推出政見，讓更多新北市民願意跟她一起推動新北的新時代。

國民黨新北市議會黨團智庫委託TVBS民調中心進行的該份民調問到，今年底的新北市長選舉，在國民黨的李四川和民進黨的蘇巧慧這兩位人選中，假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？結果支持度，李四川獲39.2％，蘇巧慧獲33.0%，李四川領先6.2%。

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