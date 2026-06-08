北市府大地處發新聞稿批沈伯洋「外行」 蔣萬安：會跟同仁站在一起

蔣萬安受訪。（記者王冠仁攝）

「台北大縱走」議題近日持續延燒，也引起藍綠陣營熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑，柯市府規畫的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規劃等，台北市政府工務局大地工程處昨天發新聞，用「打臉」、「外行」等字眼批評沈。對此，台北市長蔣萬安今天早上到台北市警察局參加金吾獎頒獎典禮時受訪說，他一定會跟市府同仁站在一起。

蔣萬安今天表示，局處的確已經完整對外做了說明和回應，他昨天也說，對任何抹煞市府集團同仁努力的指控，同仁一定會出來回應以及澄清，他也一定會跟市府同仁站在一起。

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蔣萬安過去接受質詢被議員問到台北「四獸山」是哪4座一時當機的影片被翻出嘲諷，日前受訪被問及此事，推「台北大縱走」想化解這段尷尬黑歷史。但沈伯洋馬上吐槽，表示柯市府時期啟動「台北大縱走」計畫，但在蔣市府任內其實沒有什麼進展，同時他也提出相關質疑，直言市府應該去加強交通路網規劃、爬山過程中各式備品或衛生問題、思考山徑計畫，讓大縱走的走法與「大台北天際線」做連接等等。

北市大地處6日、7日連兩天發長篇新聞稿「打臉」沈伯洋，酸沈伯洋是「外行」，真正熱愛山林的山友絕對會反對其說法，讓此事再次引起各界熱議。

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