上節目談育兒政策 陳品安：鍾東錦都跟進 苗栗需要改變

陳品安上節目談育兒政策，強調鍾東錦都跟進，苗栗縣需要改變。（陳品安提供）

民進黨提名的苗栗縣長參選人、苗縣議員陳品安今日一早接受媒體人周玉蔻訪問，陳品安訪問後也指出，她率先提出的生育津貼加碼方案，對手苗栗縣長「鍾東錦也做我的政見」；陳品安強調，此舉證明好的政策有其可行性與民意基礎，也代表她的參選正帶動苗栗縣進步；另外，陳品安也提出一鄉鎮市一公托主張。

面對少子化挑戰，陳品安認為，必須拿出更積極、貼近選民需求的作為，她率先提出生育津貼加碼方案，其中第二胎補助5萬元現金的部分，鍾東錦已宣布跟進；「這證明我的政見不是空想，而是經過評估後確實做得到的政策。」陳品安強調，參選的價值不僅僅是爭取勝選，更重要的是透過提出具體的公共政策，引領公共討論方向，推動苗栗向前發展。

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除之前已經宣布的提高生育補助政見，陳品安也再拋出「鄉鎮一公托、一親子館」的育兒政策主張，希望持續擴充托育服務量能，打造更完善的育兒支持系統；陳品安說，8年議員任內，她關注選區托育資源不足問題，也爭取置公共托育設施，成功設立4間公托提供服務。

陳品安強調，年輕人不敢生、養不起，已經成為許多家庭共同面對的困境，她擔任縣長將生育補助、公托擴充、親子館建置等面向全面推動育兒友善政策，更友善年輕人。

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