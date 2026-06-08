為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    上節目談育兒政策 陳品安：鍾東錦都跟進 苗栗需要改變

    2026/06/08 10:52 記者蔡政珉／苗栗報導
    陳品安上節目談育兒政策，強調鍾東錦都跟進，苗栗縣需要改變。（陳品安提供）

    陳品安上節目談育兒政策，強調鍾東錦都跟進，苗栗縣需要改變。（陳品安提供）

    民進黨提名的苗栗縣長參選人、苗縣議員陳品安今日一早接受媒體人周玉蔻訪問，陳品安訪問後也指出，她率先提出的生育津貼加碼方案，對手苗栗縣長「鍾東錦也做我的政見」；陳品安強調，此舉證明好的政策有其可行性與民意基礎，也代表她的參選正帶動苗栗縣進步；另外，陳品安也提出一鄉鎮市一公托主張。

    面對少子化挑戰，陳品安認為，必須拿出更積極、貼近選民需求的作為，她率先提出生育津貼加碼方案，其中第二胎補助5萬元現金的部分，鍾東錦已宣布跟進；「這證明我的政見不是空想，而是經過評估後確實做得到的政策。」陳品安強調，參選的價值不僅僅是爭取勝選，更重要的是透過提出具體的公共政策，引領公共討論方向，推動苗栗向前發展。

    除之前已經宣布的提高生育補助政見，陳品安也再拋出「鄉鎮一公托、一親子館」的育兒政策主張，希望持續擴充托育服務量能，打造更完善的育兒支持系統；陳品安說，8年議員任內，她關注選區托育資源不足問題，也爭取置公共托育設施，成功設立4間公托提供服務。

    陳品安強調，年輕人不敢生、養不起，已經成為許多家庭共同面對的困境，她擔任縣長將生育補助、公托擴充、親子館建置等面向全面推動育兒友善政策，更友善年輕人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播