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    首頁 > 政治

    新北市議會國民黨團委託TVBS民調 李四川領先6.2％

    2026/06/08 11:09 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨團委託TVBS民調中心做6月民調，國民黨參選人李四川領先6.2%。（記者黃政嘉攝）

    國民黨團委託TVBS民調中心做6月民調，國民黨參選人李四川領先6.2%。（記者黃政嘉攝）

    2026新北市長選戰升溫，國民黨新北市議會黨團智庫在6月初委託TVBS民調中心進行新北市長選舉民調，今公布結果，國民黨參選人李四川支持度獲39.2％，民進黨參選人蘇巧慧獲33.0%，李四川領先6.2%。黨團政策智庫總召黃心華表示，包括4月28日所做民調，李四川也是領先6%多，代表李四川保持穩健領先態勢。

    該民調針對20歲以上設籍新北市的民眾，於6月2日至5日晚間6點半至8點，以及6日下午1點半至晚間9點半，以電話方式進行調查，有效樣本1073份。

    該民調問到，今年底的新北市長選舉，在國民黨李四川和民進黨蘇巧慧這兩位人選中，假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？結果顯示，李四川支持度獲39.2％，蘇巧慧支持度獲33.0%，李四川領先6.2%。

    本次民調抽樣方法： RDD（Random Digital Dialing）市內電話號碼後兩

    碼隨機抽樣，並採任意成人法過濾合格受訪者。調查日期：115年6月2日至6月５日晚間18:30至22:00；及6 月6日下午13:30-21:30。訪問對象： 20歲以上戶籍設在新北市的民眾。有效樣本：1,073 份，於95%信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0個百分點以內。

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