鄭麗文稱藍營要證明和平道路 黃暐瀚質疑「代價」：是否失去民主自由

吳欣岱質疑，鄭麗文與具備中共統一戰線工作部旗下機構官員身分的俞國梁（前排右一）同桌用餐。（圖取自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文7日表示，賴總統提出的「新兩國論」，讓國際社會高度焦慮，國民黨必須再度擔起歷史關鍵角色來扭轉乾坤，證明和平的道路存在。對此資深媒體人黃暐瀚8日指出，不論藍白綠都渴望和平，但和平與否的關鍵是中共；台灣早已習慣民主自由，由人民做選擇的模式，「關鍵是和平之外，民主自由是否安在？」

黃暐瀚8日上午在臉書發布貼文稱，鄭麗文自上任以來，不斷強調國民黨要向世界證明，兩岸不需走向對抗，可以攜手締造和平、共創巨大紅利。

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黃暐瀚直言，「我一直不懂，鄭主席的做法是什麼？所謂和平的『代價』，又是如何？」

黃暐瀚分析，鄭麗文重申，「國民黨願意兩岸走向和平」，這樣的說法似乎在暗示其他政黨「不願和平」；然而事實上，兩岸之所以可能「不和平」，關鍵在中共，不在台灣。

黃暐瀚說，在他看來，台灣不管國民黨、民進黨、民眾黨，沒有任何人拒絕和平。問題是所謂「和平」的代價，是否將會失去「民主、自由」。

黃暐瀚強調，這麼多年來，中華民國台灣，早已習慣「民主、自由」，而民主自由的真意，就是「由人民做選擇」。

黃暐瀚表示，現任總統得票只有40%，但仍為總統，這是「人民選擇」；大罷免、大失敗，也是「人民選擇」；未來有一天，政黨再輪替，一樣是「人民選擇」。

文末黃暐瀚指出，由2300萬人，做自己的主人，為自己做決定，就是台灣民主自由的展現。他說，「沒有人不要和平，關鍵是和平之外，民主自由，是否安在？」

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