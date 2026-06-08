黃國昌稱時力遭民進黨搞亂！ 張育萌曝「賣黨過程」：以為大家失憶？

民眾黨主席黃國昌5日在新書發表會上坦言，2020年時代力量被民進黨弄得亂七八糟，許多人退黨。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日推出個人自傳，他5日在新書發表會上坦言，2020年時代力量（時力）被民進黨弄得亂七八糟，許多人退黨。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌砲轟，黃國昌自己賣黨求榮，多次在選舉過程中與民眾黨眉來眼去，把時力「搞爛」後直接帶槍投靠，「以為大家都失憶嗎？」

張育萌7日在臉書發布貼文稱，2022年民眾黨推派黃珊珊參選台北市長，但其實柯文哲早在2018年驚險連任後，就想培養接班人。當時有3個接班人，一是黃珊珊，一是前北市社會局長許立民，再來就是黃國昌。

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他指出，2022年柯文哲原本打算選前半年，再把3個人拿來比民調，誰贏就誰選。當時，柯文哲還叫蔡壁如去許立民家，找了他父母3次，許還是婉拒；當時，柯文哲也說過，「黃國昌有他的顧慮」，當時黃還在時代力量。

張育萌接著指出，2022年地方選舉，黃國昌明明還是時代力量黨籍，但一直跟民眾黨「曖昧」。選前黃金週，黃國昌直接站上黃珊珊造勢晚會的舞台，在台上說出，「今天國昌加入各位的團隊，加入這個隊伍」。黃國昌這樣一喊，時力在台北5席全軍覆沒；民眾黨則是第一次在台北選，就拿下4席。

張育萌表示，2023年，黃國昌白天才退出時代力量，就立刻宣布「認同柯文哲理念」加入民眾黨。當天晚上，柯文哲就把黃國昌排進不分區。柯文哲還得意地說，「民眾黨5個立委加起來都沒有黃國昌厲害。」

張育萌直言，到了2026年，黃國昌為了要形塑「國昌宇宙的史觀」，竟表示「2019年開始，時代力量被民進黨搞得亂七八糟，很多人退黨」。

張育萌痛批，黃國昌試圖營造，「自己已經留到最後、萬不得已，才只好離開這個『綠化』的時代力量」；殊不知多數人根本就是，「受不了黃國昌這個爛人，離開也不口出惡言，只想閃得越遠越好」。

張育萌補充，黃國昌加入民眾黨後，為了自圓其說、怕大家罵他賣黨求榮，在柯文哲選前造勢時哽咽表示，2013年他的父親病危時，在台大醫院住了30天；當時拯救他父親的，就是「在台大醫院服務的柯文哲」。

張育萌質疑，在黃國昌令人匪夷所思的「史觀」裡，「2013年柯文哲救回我爸爸，2023年我決定加入柯文哲的團隊」，這樣才能把國家救回來。

張育萌表示，當年黃國昌把自己排在時代力量不分區第4名，也說是「在救時代力量」。「全世界，黃國昌最偉大，只有他能救黨、救國家。」

文末張育萌說，「我還記得，2022年，看他站上黃珊珊的舞台，我只覺得震驚和傻眼。一路到隔年，把時力搞爛後，直接帶槍投靠，鬼扯這樣才能救國家，我就只感到滿滿的噁心。」

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