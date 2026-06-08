美國新創與金屬中心合作無人機 網評：白藍迎合中共、美商早跑在前

金屬中心劉嘉茹董事長（左一）與 Anduril公司Palmer Luckey創辦人簽署合作備忘錄（MOU）。（記者王榮祥翻攝）

Anduril創辦人Palmer Luckey日前與金屬中心簽署「台美無人機合作備忘錄」，透露包含Anduril公司在台、已有30家供應鏈合作商；臉書社群高雄好過日指出，當白藍還在立法院全力封殺無人機相關預算與發展法規、迎合中共時，美國廠商早就跑在前面。

好過日引述相關新聞指出，Anduril創辦人Palmer Luckey近期來台，於6月3日簽署「台美無人機合作備忘錄」，共同簽署人就是金屬中心劉嘉茹董事長。

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金屬中心總部在楠梓，和Anduril合作內容包含無人機關鍵技術研發與製造優化、AI應用技術發展、供應鏈整合、在地化生產及強化非紅供應鏈等事項。

Luckey後續接受媒體專訪時透露更多內容，包含Anduril公司在台已有30家的供應鏈合作廠商，數量還在不斷增加中，更表達有意願在台灣設廠製造，甚至回銷美國。

好過日評析Anduril Industries這類新創公司，近年取得美國戰爭部、國土安全部大量訂單，發展無人機、AI指管系統等技術，擅長的是利用矽谷高創新高彈性的研發流程，加快產品生產、改良、迭代的過程，並透過彈性的商規供應鏈壓低成本。

好過日指出，正當白藍在立法院全力封殺無人機相關預算與發展法規時，美國廠商早就跑在了前面，白藍迎合中共、把台灣軍事訂單全砍掉，但美國已在台引進無人機安全驗證體系，並遍尋各種商源，供應美國與西方國家無人機所需。

好過日認為，這次Anduril找上金屬中心合作，加上原本高雄的在地供應商，這都能帶動在地傳產的大幅升級，當然包含地方政府的產業發展政策，中央軍用或其他用途無人機的持續採購支持，這都會決定「高雄發大財」之路能否成功。

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