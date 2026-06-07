陳素月政策獲教育、農業部長背書 魏平政：我當選「中央也配合」

農業部長陳駿季（左）、教育部長鄭英耀（右）2位中央部會首長同台宣講，替彰化縣長參選人陳素月（中）農業、教育政策背書。（記者張聰秋攝）

民進黨「台灣好生活」政策說明會彰化縣場今（7日）下午在花壇鄉登場，吸引600多人到場聆聽；彰化縣是農業大縣，也是全國百萬人口最大縣，農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀2位中央部會首長同台宣講，也替陳素月農業、教育政策背書，為她加油打氣。

對於中央部會首長加持陳素月、站台背書，國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，他將啟動鄉鎮市問政說明會，與選民面對面溝通，政策有中央部會首長背書當然很好，他相信若未來由他當縣長，「中央部會也是一樣會來配合我」，一樣都是台灣的居民，只要為縣民好，不可能會有差別待遇，因此「既然都已經答應陳立委了，同樣也會答應我、魏縣長！」他強調，政策有其延續性，不會因為不同政黨的人擔任就有不同作法。

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今天說明會聚焦在與彰化縣相關的農業、教育問題，陳素月說，彰化每年有高達1500名國小畢業生外流至台中就讀，必須透過挹注教育資源、強化在地競爭力來留住人才；同時將整合農會打造彰化集體品牌，提升農民收益。

對於農業建設，陳駿季表示，彰化苗圃產業全台第一，希望未來把彰化的花卉產業打造成農業的典範，農業部今年預計投入6600萬元推動相關計畫，明年也將爭取中期計畫經費，持續協助產業升級發展。彰化首座冷鏈物流中心預計今年9月開工，未來花卉批發市場及彰化果菜市場也將逐步改善冷鏈設備，提升農產品保鮮能力與市場競爭力。

鄭英耀除了宣示總統賴清德提出0到18歲都有政府照顧，透過12年國教免學費、私校學雜費減免3.5萬元、校內住宿補貼及學貸減免等實踐教育平權，並強調，除了全國性政策，中央支持地方基層建設，中央會協助彰化培育具備國際視野與創新能力的新世代人才。

國策顧問柯富揚（左起）、彰化前縣長周清玉、縣長參選人陳素月、前縣長翁金珠、國策顧問陳永昌，5人同框為台灣好生活彰化場宣講會增添光彩。（記者張聰秋攝）

台灣好生活彰化縣場今天在花壇鄉登場，吸引農會、青農與養豬、養雞等家禽業者參加，現場600個座位全坐滿。（記者張聰秋攝）

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