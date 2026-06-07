加拿大智庫報告：中共藉4大主要手法 逐步挑戰民主制度韌性

加拿大蒙特婁全球安全研究所（MIGS）近日發布「守護七大工業國：對抗北京干涉行動」報告。（圖擷取自MIGS）

加拿大蒙特婁全球安全研究所（MIGS）近日發布「守護七大工業國：對抗北京干涉行動」報告指出，中國統戰相關行動已非零星個案，而是長期、系統性且跨國運作的結構性挑戰，正逐步挑戰民主國家的制度韌性與公共討論空間。主要以政治影響與菁英拉攏、僑民動員與跨國鎮壓、媒體與資訊操作、利用商業、學術及民間社會網絡建立長期影響力等4大主要手法進行相關影響活動。

「守護七大工業國：對抗北京干涉行動」（Guarding the G7: Countering Beijing’s Interference Operations）全面分析中國共產黨透過統一戰線工作部（UFWD）及相關網絡，在七大工業國組織（G7）民主國家推動政治、經濟、媒體、學術及社會層面的影響與干涉行動。

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報告指出，相較於傳統軍事威脅，中國的影響行動多隱身於民主社會的正常交流活動之中，包括文化交流、地方合作、商業往來、學術研究、媒體合作及僑民社群活動等。許多單一活動表面上看似合法且無害，但若放在中國黨國體系長期戰略目標下觀察，則可能形成對公共政策、社會認知及政治決策的累積性影響。

MIGS分析，中國對外干涉的核心執行機構為統一戰線工作部，其運作模式並非僅透過官方機構，而是結合智庫、商會、學生組織、媒體、僑團、文化協會、地方友好組織及專業人士網絡等多元平台共同推進。由於相關活動往往披著文化交流、民間合作或經濟互動外衣，使其更容易融入民主社會，也增加外界辨識與監管的難度。

報告將中國相關影響行動歸納為4大主要手法。首先是政治影響與菁英拉攏，透過贊助訪問、論壇交流、商業機會及長期人脈經營，接觸政治人物、地方官員、企業領袖及學界人士；其次，僑民動員與跨國鎮壓，藉由僑團、學生組織及非正式社群網絡，動員海外華人社群支持中國官方立場，甚至對異議人士施加壓力；第三，媒體與資訊操作，透過內容合作、媒體合作及數位平台擴散親中國敘事，影響公共輿論方向；第四，利用商業、學術及民間社會網絡建立長期影響力，包括研究合作、人才招募及教育交流等方式，逐步擴大中國在關鍵產業與知識體系中的影響。

MIGS報告強調，中國對G7國家的影響行動已從單純的宣傳工作，逐步演變為結合政治、經濟、科技、媒體與社會網絡的全方位戰略。地方政府及基層治理體系往往是民主國家最容易被滲透的環節，因其高度重視招商引資、城市交流及國際合作，使中國得以透過投資承諾、姊妹市合作及文化交流等方式建立長期影響力。

為因應相關挑戰，報告建議，G7應建立更制度化的反干涉合作架構，包括成立常設反干預工作小組、推動外國影響力透明登記制度、強化研究安全與敏感技術保護機制，以及建立針對假訊息與人工智慧資訊操作的快速反應能力。報告並指出，民主國家未來需採取「全政府、全社會」模式，將地方政府、學術界、產業界及公民社會納入整體民主韌性架構，才能有效因應中國日益複雜且多元的影響與干涉行動。

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