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    首頁 > 政治

    捷運藍線要再增加1千多億 何欣純批：盧秀燕治理能力出大問題

    2026/06/07 16:58 記者陳建志／台中報導
    台中捷運藍線恐還要再增加1千多億，立委何欣純（左）批評盧市長治理能力出了很大的問題，呼籲要儘快動工，否則未來要花更多的錢。（記者陳建志攝）

    台中捷運藍線恐還要再增加1千多億，立委何欣純（左）批評盧市長治理能力出了很大的問題，呼籲要儘快動工，否則未來要花更多的錢。（記者陳建志攝）

    台中捷運藍線在盧秀燕上任市長後更改路線，但近8年任期都未實質發包動工，昨驚傳原本1615億預算市府評估只夠8站高架興建，其餘12個地下站起碼要再增上千億，且必須報交通部爭取補助，民進黨台中市長參選人何欣純今天受訪時批評，盧市長治理能力出了很大的問題，呼籲要趕快讓藍線動工，只要一日不動工，未來要花更多的錢。

    何欣純今天表示，盧市長這8年來治理能力出了很大的問題，捷運藍線是市民最期待的一條捷運，但8年來沒有看到實質的動工，這8年來碰到疫情、人工成本、原物料成本增加，造成成本持續增加，只要一天不動未來成本會更高。

    何欣純表示，這8年都沒有動，讓成本暴增，原以為增加到1615億就可以順利動工，現在又聽到恐還要再增加1千多億，這會讓市民覺得訝異、莫名其妙，增加的經費也都是市民的納稅錢，呼籲盧市府要趕快讓藍線動工，只要一日不動工，未來要花的錢將更多。

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