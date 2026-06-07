中捷藍線追加千億「沉默」挨轟 江啟臣：會積極督促爭取補助

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，中捷藍線預算增加，會積極督促並爭取中央實質經費補助。（記者蘇金鳳攝）

台中捷運藍線爆出需再追加千億才能完工，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑，藍線千億缺口已成為下任市長無法迴避的爛攤子，身為台中立委、也是國民黨台中市長參選人的江啟臣，對藍線預算一再追加，至今沒有任何主張，作為要選市長的人，江啟臣不能繼續沉默。

對此，江啟臣表示，近年因應國際通膨、工資、營建及物料成本全面上漲，不論是台中藍線或是高雄捷運等全台灣各縣市的重大公共工程，幾乎都面臨預算隨市場行情調整的客觀環境，相關調整規劃亦均由主管機關與中央部會依專業程序審查並核定；身為區域立法委員與國會副院長，職責在於全力扮演中央與地方的溝通橋樑，做台中市府與基層文官的最強後盾，積極督促並爭取中央實質經費補助。

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民進黨中市議會黨團召集人周永鴻指出，中捷藍線可能還要再1000億才能蓋成，盧秀燕上任8年期間已先暴增至1615億，現在又坦承不夠用、還要再追加千億，保守估計總成本逼近2615億、恐增加到近3000億，是林佳龍版近3倍，更顯得盧市府所謂「財政紀律」只是空話。

周永鴻不滿表示，藍線千億缺口已成為下任市長無法迴避的爛攤子，身為國民黨台中市長參選人的江啟臣，面對藍線預算一再追加，至今沒有任何主張、對市府也沒有任何要求。捷運路網攸關每一個台中人未來20年的基本市政問題，作為要選市長的人，江啟臣不能繼續沉默。

江啟臣說，捷運建設不分黨派，他將持續以市民福祉為依歸，全力推動重大建設早日完工，讓台中交通路網更加完善。

民進黨中市議會黨團召集人周永鴻說，中捷藍線增加，身為國民黨中市長參選人的江啟臣不能靜默不語。（記者蘇金鳳攝）

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