週休前夕下手！粉專2週內2度遭駭 新北議員李倩萍報案提告

新北市議員李倩萍的臉書粉絲專頁，近期遭駭客惡意入侵，企圖影響選舉。（李倩萍提供）

年底選戰升溫，新北市議員李倩萍近期遭到網路惡意攻擊，其官方臉書粉絲專頁竟在短短2週之內連續遭到駭客入侵2次。李倩萍質疑，犯案者刻意挑選在週末前夕發動攻擊，企圖讓團隊在公務機關休假期間求助無門、陷入空窗期，她已向警方報案並提出告訴，誓言捍衛網路安全與選民知的權利。

李倩萍表示，在選戰關鍵時刻頻遭駭客入侵，犯案者一再播放影片混淆視聽，企圖藉由粉專知名度，散播不實訊息影響選舉。警方也低調提醒，這些盜帳號的攻擊恐與選舉惡意操作有關。

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李倩萍強調，日前粉專首度遭駭時，團隊已提高警覺並加強資安防護，未料間隔不到2星期，駭客再度選在接近週末的敏感時刻破壞粉專防線。

協助與臉書母公司Meta總部溝通的辦案警員依據多年經驗指出，「這就是典型的選舉奧步」，此類網路犯罪背後的黑手如同詐騙集團，將主機與真兇藏匿在灰色地帶（境外），讓人難以追查。

李倩萍感慨說：「選舉難道不是一場選認真、選有做事、彼此良性競爭的過程嗎？怎麼會淪落到用這種手段來抹黑、干擾？」面對選舉黑手鋪天蓋地而來，她相信民主選舉的價值在於政策與服務的實踐，而不是比拚誰的暗箭傷人更狠毒。

李倩萍提醒說，近期若在粉專上看到任何與過去風格不符、奇怪的發言或貼文，「那絕對不是倩萍本人Po的！」她身為留美教育碩士，長期在議會推動教育環境改善與兒童權益，希望支持者與市民看見她過往發布的扎實政績與專業質詢內容，「真正的專業與認真，是駭客奪不走的。」

民進黨新北市議員李倩萍（右）為留美教育碩士，長期扎根地方，關注教育議題。（取自李倩萍臉書）

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