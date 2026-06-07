高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書 時力提名參選宜蘭縣議員

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書，接受時力提名參選宜蘭縣議員。（圖取自劉仲書臉書）

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人、台鐵列車長劉仲書，接受時代力量提名，參選宜蘭市選區的宜蘭縣議員，成為這個選區目前第12位參選人。宜蘭市議員應選7席，劉仲書加入戰局後，選情更加混沌，劉仲書在個人臉書PO文說，他向台鐵請扣薪事假參選，因屬政治素人，地方沒有系統支援，一切從零開始，針對參選初衷，源自於家鄉面臨高鐵延伸宜蘭大型開發案的重大衝擊。

文中指出，此案對宜蘭影響深遠，但程序被粗暴而簡單通過，像是黑箱選址、便宜行事的公聽會、一次環評大會就拍板，加上鐵道局與政治人物一直胡說八道，宣稱東部台鐵會跟西部一樣營收成長，不會惡性競爭，還說宜蘭高達八成民意支持高鐵，事實是台灣東、西部工商產業聚落不同，8成支持是環評報告對沿線民眾對工程環境影響接受度調查。

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再者，高鐵延伸宜蘭問題很多，但民眾普遍不知情，因為官方沒有讓民眾充分溝通討論，資訊支離破碎，現在藍、綠、白都是支持方，反對就會被扣上「讓宜蘭成為二等公民」帽子，質疑就會被扣上「阻礙宜蘭發展機會」，甚至被質疑「你根本不是宜蘭人」，事實上他是在地出生、工作、居住的宜蘭人。

劉仲書說，握有政治力的地方政治人物，不分黨派，沒有一位要求做好程序、問題疑慮徹底釐清、先擴大公共討論再決定，這無疑是公共治理徹底退化，為了讓事情有點變化，只能自己出來，不過，他現在欠缺懸掛看板空間、人力、政治獻金，需要大家幫助度過選舉難關。

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