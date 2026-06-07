台灣好生活說明會 陳素月：教育扎根、農業升級

彰化縣長參選人陳素月今天在「台灣好生活」政策說明會中，端出其教育、農業的「牛肉政策」。（記者張聰秋攝）

民進黨「台灣好生活」政策說明會今（7日）天下午在彰化縣花壇鄉登場，彰化縣長參選人陳素月會中提出教育與農業兩大施政主軸。她說，教育是提升城市競爭力的根本，農業則是彰化立縣的重要命脈，未來若有機會入主縣府，將以「教育扎根、農業升級」為方向，強化人才培育、提升農產品競爭力，作為她推動縣政的核心路線。

陳素月點出，彰化目前面臨人口流失與極端氣候兩大危機。她說，縣內每年有1500名國小畢業生外流至台中就讀私校或國際學校，必須透過挹注教育資源、強化在地競爭力來留住人才；同時也需整合農會打造彰化集體品牌，提升農民收益。

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陳素月提出推動課後照顧與輔導服務，協助雙薪及弱勢家庭，也將檢討學校行政負擔，讓教師回歸教學專業。她同時主張成立校園法律支援平台，提供家長、學生及學校處理爭議時的專業協助，同時推動多元特色課程、特色學校發展，以台語文教育、品格教育及鄉土教育為基礎，培養學生競爭力與在地認同感。

校園安全方面，她提出「一校一保全、校校有保全」構想，她也細數立委任內為彰化學校爭取校舍改善、體育設施及充實設備等多項建設經費。

針對農業困境，陳素月指出，面對勞動力老化與極端氣候，基礎硬體改善刻不容緩。她任內已爭取八堡圳幹線和各地農水路與灌排渠道改善。未來若入主縣府，她將推動成立農業物流中心，確保農產品從產地、運銷到市場的保鮮品質，並結合在地農會與合作社建立集體品牌，提升彰化農業競爭力。

民進黨台灣好生活政策說明會今天下午在花壇鄉登場，現場準備600個座位坐滿，還不夠，有人站著聽，鄉親很捧場。（記者張聰秋攝）

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