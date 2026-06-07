藍營要角陸續出訪「互別苗頭」 美日駐台代表曬照和侯友宜同遊

美國在台協會（AIT）今於社群平台貼文，AIT處長谷立言與日本駐台代表片山和之聯袂與新北市長侯友宜同遊。（AIT臉書）

美國在台協會（AIT）今日於社群平台貼文，AIT處長谷立言與日本駐台代表片山和之聯袂與新北市長侯友宜同遊。AIT提到，谷立言處長與侯友宜市長及市府團隊一同造訪了美麗的平溪松苑，隨後前往貢寮品嚐在地海鮮。美景、美食，加上與地方首長們的交流AIT處長谷立言與日本駐台代表片山和之讓美台夥伴關係更加緊密！

AIT並強調，山海一線，感受新北活力！

從AIT的貼文與照片也看到，日本駐台代表片山和之亦同行。美國日本兩位駐台最重要官員與侯友宜同遊新北市，罕見情況也受到關注。

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鄭麗文訪美、盧秀燕赴歐洲

正於美國走訪的國民黨主席鄭麗文，日前才被谷立言指稱美方關切國民黨是否已經「改變政治取向」。而在鄭出發後，台中市長盧秀燕隨即赴歐洲參訪；藍委另證實立法院長韓國瑜將受邀訪問美國華府等地。幾位國民黨要角陸續出訪，則被解讀是「互別苗頭」。並藉由提高國際曝光，爭取在黨內下一階段的領導角色。而美日駐台兩位代表這次與侯友宜一起出遊，也同樣引發政治揣測。

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