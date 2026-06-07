谷立言、片山和之、侯友宜同遊新北 AIT讚美台夥伴關係更緊密

美國在台協會AIT處長谷立言（左）、新北市長侯友宜（中）、日本台灣交流協會代表片山和之（右）一起造訪新北貢寮、平溪。（圖擷取自AIT臉書）

美國在台協會AIT今天（7日）在臉書發布貼文，PO出AIT處長谷立言與新北市長侯友宜、日本台灣交流協會代表片山和之等人同遊新北的照片，眾人造訪平溪、貢寮，一起欣賞美景、吃美食。AIT表示，透過與地方首長的交流，讓美台夥伴關係更緊密。

AIT貼文指出，山海一線，感受新北活力！AIT處長谷立言與新北市長侯友宜及市府團隊一同造訪美麗的平溪松苑，隨後前往貢寮品嚐在地海鮮。美景、美食，加上與地方首長們的交流，讓美台夥伴關係更加緊密。

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新北市政府表示，侯友宜、谷立言和片山和之昨天（6日）都受邀參加平溪松苑（私人營運景點）開幕活動，會後一起前往貢寮卯澳漁村用餐，由當地區長和海女向谷立言、片山和之介紹許多地方推動社區營造、保存漁村文化的故事。

由於3人的髮型相似，貼文底下有網友留言說，3個人看起來好像是同一對父母生的，令人不禁莞爾一笑。

美國在台協會AIT處長谷立言（右）、新北市長侯友宜（中）、日本台灣交流協會代表片山和之（左）共同出席平溪松苑開幕活動。（圖擷取自AIT臉書）

新北市長侯友宜（左）陪同美國在台協會AIT處長谷立言（中）、日本台灣交流協會代表片山和之（右）造訪新北市平溪、貢寮。（圖擷取自AIT臉書）

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