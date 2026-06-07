北市大地處辦大縱走變相加班 蔣萬安：與基層同仁站在一起

台北市長蔣萬安出席公私立中學畢業生市長獎頒獎典禮，回應大地處用週末假日發新聞稿變相加班問題。（記者方賓照攝）

台北大縱走議題持續延燒，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋受訪說，大地處用週末假日發新聞稿變相加班，並被加入政治攻防，不是很正常的事，令人憂心。台北市長蔣萬安遲到20分鐘後、出席北市公私立國民中學114學年度畢業生市長獎頒獎典禮時回應，「一定會和我們市府基層同仁站在一起。」

蔣萬安提到，任何抹煞市府基層同仁努力的指控，一定會出來多澄清和駁斥；另外，過去3年所規劃各項對於大縱走的行銷，以及改造工程，其實獲得市民超過95%肯定；同時，過去3年累計參與大縱走的人次，相較前7年成長了近8成，顯示市府、特別是大地處同仁在過去這段期間付出，得到各界的肯定。

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蔣萬安說，台北市各項工程包括草山瀑布吊橋、竹子湖參道，這些觀光環境也都吸引非常多國內外觀光客前來，所以在113年特別規劃包括大縱走的寶石、徽章等，透過挑戰方式，吸引更多大、小朋友一起前來。希望所有市民朋友享受山林樂趣的同時，也應該給大地處同仁肯定。

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