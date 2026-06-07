徐巧芯盼護照恢復大字ROC 網怒轟「惡整台灣人」！ 八炯提1建議

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

立法院審查2026年度中央政府總預算案，國民黨立委徐巧芯質疑外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化到難以辨識，認為此舉對國際地位和出國便利性沒有幫助。對此，她提案凍結外交部領事事務局「印刷及製作護照」的一般事務費新台幣100萬元，要求恢復其在護照封面上的占比。消息曝光後，引發大批網友不滿。

根據預算提案表，外交部領事事務局於今年度總預算案的「領事事務管理」項下，針對「印刷及製作護照」編列了一般事務費11億4266萬1千元，其中印製晶片護照費就佔了10億7325萬元。徐巧芯認為，護照改版並無助於中華民國在國際的呈現與辨識，反而削弱國家名稱的存在感。因此，她提案要求凍結100萬元預算，規定領事局必須在3個月內向外交國防委員會提出書面改進報告後，才能動支該筆預算。

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此項提案隨即掀起輿論譁然，許多網友與過來人紛紛開酸，直言新版護照將「TAIWAN」字樣放大、縮小「China」後，出國通關變得極為順暢：「所有出國旅遊的人都知道，國外海關認得是哪個字。900芯這種改法就是給大家找麻煩。國外海關看到China只會一直跟你要簽證文件且不讓台灣人走原本免簽通道，多少人拍片發文表示過護照上的China字樣有多麻煩。」、「在歐洲飛來飛去，改了新版封面大大Taiwan護照後，整個方便超多。地勤在查 後來都是翻到封面，就不用糾結為什麼有China字眼。拜託不要再改回以前的鳥樣！」

也有人回憶30年前護照印有大大的「Republic of China」字樣所帶來的慘痛經驗，當時甚至被澳洲移民官誤將國碼打成中國（CHN），差點變成中國人，讓他忍不住感嘆「現在世界各國反而更尊重護照上打TAIWAN的台灣人，徐900那麼愛China，老話一句：太平洋沒加蓋… 不要拿台灣的錢賣台灣， 背骨仔是得不到尊重，沒什麼好下場的」。

網紅八炯更諷刺建議製作兩個版本，一個英文寫「Taiwan」，另外一個只寫「China」、內頁也要寫超級大的China，且不准有台灣字眼，讓想拿的人自己選，尊重彼此選擇，過海關也不准說Taiwan，只能說China。

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