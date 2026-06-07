鄭麗文見親共學者談「反台獨」 王定宇轟：如同國台辦

國民黨主席鄭麗文（右）與美國智庫國防重點亞洲事務主任Lyle Goldstein（左）午宴。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文在訪美期間，與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任金萊爾（Lyle Goldstein）午宴，並在會中強調兩岸關係要在反對台獨的基礎上理性對話。恰巧，該名學者日前更投書時代雜誌（Time），形容我國總統賴清德是魯莽的領袖，其背後親中立場引發爭議。對此，民進黨立委王定宇今直言，鄭麗文去到民主的美國，去見一個親近紅色中國的美國學者，講的內容跟國台辦講的一模一樣。

王定宇接受本報訪問時指出，川普總統早上會看的福斯財晨間節目《Mornings with Maria》其主播巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在節目上所說的那句話：「這個人（鄭麗文）是代表北京的，這個人是北京的。」

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王定宇續指，鄭麗文從民主的台灣去到民主的美國，去見一個親近紅色中國的美國學者，若把她名字遮掉，講的內容跟國台辦講的一模一樣，在這個場合就是中國的論調、中國的聲音，沒有民主的台灣，也沒有民主的美國，他們講這樣的內容大家不意外了。

「來自北京的講北京的話，我們大家當然知道。」王定宇直言，對國際主流社會、對美國華府政壇來講掀不起漣漪，大家都知道鄭麗文雖然來自台灣，可是她所作所為都在吹捧習近平跟中共，完全沒有代表台灣。

王定宇也提及，而鄭麗文所見的學者Lyle Goldstein，本身在美國長期大家都知道，是一個親近中共的御用學者，鄭麗文千里迢迢到美國，只能見到這樣的學者，坦白講蠻悲哀的，層級夠低代表性夠差，但是講的話北京高興。

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