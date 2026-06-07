北市大地處假日凌晨發文回擊沈伯洋 周軒質疑：市府變蔣萬安競總？

民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安。（本報合成，資料照）

藍綠陣營針對「台北大縱走」展開隔空辯論。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨日指出，「台北大縱走」與「大台北天際線」中間存有斷點，質疑應如何連接。對此，台北市政府工務局大地工程處今日罕見發出千字長文反擊。此舉隨即引來政治工作者周軒質疑，砲轟北市府局處淪為蔣萬安的競選總部。

大地處以「打臉沈伯洋『天際線』說 大地處酸外行：別空想 勿抹煞基層努力」為題在新聞稿中狠酸，沈伯洋所稱的「天際線」說法是接近天際的想像力，真正熱愛山林的山友絕對會反對這樣外行的說法。因為所謂「大台北天際線」是一條跨越雙北且包含許多原始險惡地形的「硬核探勘路線」，如果要專門在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，直指沈伯洋的建議既不可能更不應該，並批評其說法是紙上談兵、沒有認真研究。

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周軒今天在Threads發文表示，台北市政府的局處居然特別點名沈伯洋，且新聞稿裡面的用詞許充斥著「打臉、紙上談兵、沒有認真研究」等選舉攻擊用詞，令人很難想像一個專業的工程單位，竟然會寫出這樣的新聞稿。

周軒更進一步指出，當他查看發稿時間時，赫然發現這篇千字文居然是在今日週日（6月7日）早上的6點48分發布。他感嘆，台北市公務員的「脫北潮」由來已久，這也是去年連國民黨市議員都在質詢的痛點，工務系統絕對是北市府缺額最多的前三名單位。

周軒質疑，市長蔣萬安居然在假日的凌晨六點鐘，叫台北市大地工程處的基層公務員出來發稿點名沈伯洋，修理沈伯洋，「我就問一下，台北市政府現在是更名為『蔣萬安競選總部嗎』？競選總幹事是不是叫做殷瑋啊？」

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