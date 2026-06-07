台股躍全球第5大、迎向黃金10年 總統：GDP9.64％只是開始

台股市值已占全球第5大，預期明年台灣經濟體將擠進世界前20強。（資料照）

賴清德總統日前接受電視專訪指出，今年GDP成長9.64%只是開始，台灣的股市市值，已占全球第5大，預期明年台灣的經濟體可以擠進世界前20強。對此，財經人士表示，台灣已掙脫中國束縛，只要台灣持續成為世界的不可或缺，這個目標一定做得到，並帶動產業生態系整體共同進化。

賴清德在訪談中表示，10年前中國佔我國對外投資高達83.4%，如今降到3.7%、美國成為台灣最大貿易國，台灣則是美國的第4大貿易國。財經人士說，賴用最簡單的文字說明「賺世界的錢比單賺中國的錢要來得好。不僅經濟更發展，台灣的經濟也更具韌性。」台灣中小企業擁有大量「隱形冠軍」，扣除科技產業後，2024年傳統產業GDP成長率仍達2.7%，體現台灣實體經濟的紮實底蘊。

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瑞典財經記者悠野（JojjeOlsson）也觀察到此一現象：「台灣與中國的脫鉤程度，已高於任何西方國家，但2025年GDP成長率仍達8.6%，台灣正在向世界證明，依賴中國並非打造強大經濟的必要條件。」經濟部《2025年中小企業白皮書》數據也呼應總統對傳統產業底蘊的論述：2024年台灣中小企業171.5萬家、銷售額突破31兆元，提供全國近8成就業機會。

賴清德在訪談中也細數近年來經濟成長軌跡，2024年成長率5.6%，2025年8.6%，今年第一季修正為14.55%，全年預估高達9.64%，並將這波成長定位為AI時代紅利的具體體現：「誰擁有人工智慧新時代基礎建設的能力，誰就占到優勢。台灣就是其中一個國家」並強調台灣這波成長「現在才是開始而已」，絕非高點已至的訊號，而是新時代入場券的起點。

根據渣打集團資深經濟學家胡東安5月發表最新報告，上修台灣2026年GDP，來到9.5%，指出「AI超級週期將持續支撐台灣出口及產業投資動能，第一季出口年增35.3%，顯示台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位持續強化。」星展銀行資深經濟學家馬鐵英也表示，今年台灣人均GDP可望達到4.2萬美元，持續拉大與日、韓的差距。

針對資本市場改革方向，賴清德在訪談指出，台灣目前已是「名副其實的科技島」，未來目標是成為「全球科技資本匯聚的中心」。並以市場數據佐證「現在股市破4萬5千點，市值全球第5，當日交易量高達1.9兆，資金的流動非常強大。」更闡述台灣的獨特競爭優勢，表示全球任何新創產業來台籌資，「可以跟台灣的科技產業鏈合作，馬上能找到技術夥伴，馬上有產品可以出來，馬上可以做市場試驗」，讓台灣形成比韓國、日本、新加坡、中國、香港更具吸引力的生態圈。

《彭博》5月報導，台股總市值超越印度，躍居全球第5大股票市場，市值達4.95兆美元；外資今年2月更以逾20年來最大單日規模淨買超台股27.7億美元，連續6個交易日加碼。金管會主委彭金隆也宣示要在「風險可控、保障投資人前提下」全力吸引高科技新創來台籌資；台灣證券交易所則與KPMG簽署合作，將創新板企業推向東南亞市場，積極對接國際資本。

被問及台灣的「下一個護國神山」？賴清德表示台灣掌握AI產業鏈，「擁有這個神兵利器，就具備了點石成金的效果」，因此目標不是從各產業中挑選誰當護國神山。「我當總統，就是希望每個行業都能得到台灣人工智慧產業鏈的幫助，互相合作；每個產業未來都是台灣的護國神山，台灣才會更強。」

財經人士評論，過去10年，台灣努力掙脫中國的束縛，從走向世界，到成為世界的不可或缺。賴清德這次在專訪中的回應，除了闡明對台灣黃金10年的整體願景，也說明在科技帶動下，讓每一個產業都能分享AI時代的紅利，而非只讓少數龍頭企業獨享成果，期待台灣的下一章，不只是半導體的故事，而是整個產業生態系共同進化的故事。

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