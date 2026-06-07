帛琉總統親自帶路！ 蕭美琴今赴「上帝水族箱」浮潛

蕭美琴行前開箱浮潛裝備。（圖擷取自蕭美琴Threads影片）

副總統蕭美琴「帛榮專案」今進入第2天行程，蕭將在帛琉總統惠恕仁親自陪同下，前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島南部潟湖體驗泛舟與浮潛，實地欣賞帛琉引以為傲的豐富海洋生態資源，隨後轉赴貝里琉島參訪二戰遺址及前總統中村國雄墓園，回顧台帛建交歷程，展現兩國深化邦誼與推廣永續觀光的共同願景。

蕭副總統今天一早將與總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）搭船到洛克群島（Rock Islands）中的埃梅利斯島（Ngemelis Island）體驗泛舟，划船至大斷層（Big Drop Off）體驗浮潛，再搭船到貝里琉州在島上餐敘，參訪貝里琉島（Peleliu）並憑弔帛琉前總統中村國雄墓園，以及參觀貝里琉二戰紀念博物館。

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觀光業是帛琉最重要經濟命脈，疫情前旅遊相關收入占GDP比重逾4成，其中又以洛克群島一帶的潛水生態旅遊最具吸引力，「大斷層」一道從水面下約3公尺處驟降至300公尺的垂直珊瑚峭壁，峭壁上珊瑚種類繁多、色彩繽紛，各類大型洄游魚群穿梭其間，有「上帝的水族箱」美譽，是全球潛水愛好者必訪聖地。

結束海上行程後，訪團將赴群島南端的貝里琉島，這座現今人口僅數百人的寧靜小島，曾爆發二戰太平洋戰場最為慘烈的戰役。島上至今保存有帛琉戰爭紀念館、日軍砲台遺址及各式戰車殘骸，美日雙方亦分別在島上設立紀念碑，哀悼這場戰役的所有犧牲者。

此外，蕭美琴副總統將是前往島上的帛琉前總統中村國雄墓園致意。中村國雄於1993年就任帛琉首位民選總統，並在第2任總統任期時於1999年12月推動帛琉與中華民國（台灣）建立正式外交關係，這項決定為台帛兩國至今超過1/4個世紀的穩固邦誼奠定最堅實基礎。蕭副總統一行還將參訪貝里琉二戰紀念博物館；另於晚間出席總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴。

蕭美琴行前開箱浮潛裝備，都是MIT。（圖擷取自蕭美琴Threads影片）

蕭美琴行前開箱浮潛裝備，都是MIT。（圖擷取自蕭美琴Threads影片）

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