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    首頁 > 政治

    「公信力」是台灣投票制度核心 林智群：最要改的是樁腳綁樁盯票

    2026/06/07 13:45 即時新聞／綜合報導
    「不在籍投票」近期再度掀起討論，律師林智群認為，如果台灣的選舉制度運作得好好的，就沒必要去改它，真正要處理的，反而是那些樁腳的「綁樁盯票」行為。 圖為2024年總統及立委選舉選票。（資料照）

    「不在籍投票」近期再度掀起討論，律師林智群認為，如果台灣的選舉制度運作得好好的，就沒必要去改它，真正要處理的，反而是那些樁腳的「綁樁盯票」行為。 圖為2024年總統及立委選舉選票。（資料照）

    南韓選舉近日發生投票紙不足的行政漏洞，導致民眾不滿，此事件也讓先前藍委強推「不在籍投票」一事再度掀起討論。律師林智群認為，如果台灣的選舉制度運作得好好的，就沒必要去改它，真正要處理的，反而是那些樁腳的「綁樁盯票」行為。

    林智群指出，台灣投票制度最核心的，就是公信力，如果公信力沒了，大家都不接受選舉結果，那就是內亂成一團，有些小朋友可能不知道2004年連戰不服敗選結果，凱達格蘭大道亂了幾個月。林強調：「現場投票現場開票，民眾黨小草都可以不服選舉結果，說什麼箱底還有票了，如果變成不在籍投票，豈不是更有話講？說什麼執政黨操控選舉結果之類的。」

    至於不在籍投票議題，林智群認為，如果不在籍投票進一步變成網路投票，以中國的技術，駭入投票系統變更選舉結果也不是難事，反正就是製造混亂，他們就得分。林智群強調：「就跟王建民的伸卡球一樣，如果運作得好好的，就沒必要去改它。真正要處理的，是那些樁腳綁樁盯票的行為。」

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