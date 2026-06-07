總統拋千億計畫促中小微企轉型 財經人士：沒跟進升級必被淘汰

賴清德總統（右）日前接受電視專訪，提及政府將透過千億計畫協助中小微企業加速升級轉型。（圖由總統府提供）

賴清德總統日前接受媒體專訪提及，政府將透過千億計畫協助中小微企業加速升級轉型，目標2040年前讓100萬家企業智慧轉型。財經人士表示，當全球進入AI的時代，企業如果沒有跟進升級，一定會被淘汰，政府透過補助與各種方式協助中小企業轉型，勢必讓整體台灣競爭力上揚。

賴清德接受訪談時表示，今天台灣科技產業的發展，是過去工業支持的結果，因此高科技產業應該帶動中小微企業，台灣才有辦法均衡發展。「台灣的中小企業有171萬家，高達80%，近900萬個工作機會是由台灣的中小微企業所提供，只要我們將中小企業顧好，讓就業穩定，社會也就會穩定。」

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根據麥肯錫2025年報告，年營收超過4兆元的大型企業中，近5成已進入AI規模化應用，但年營收低於千億元的中小企業，只有29%達同等程度。新加坡研究機構SMEbig發布的《2026國際中小企業AI應用趨勢報告》也顯示，台灣中小企業在製造與高科技領域具備強項，但在品牌行銷與AI策略落地方面存在明顯「才能與技術落差」。

財經人士表示，上述這些現實的數據，正是賴清德積極提升中小企業的背景，唯有讓台灣中小企業持續跟進升級，才能達到與各國同級企業國際賽時獲得優勢，也不致讓台灣整體經濟過度傾斜。

賴清德在訪談中也提到，過去2年推動的「中小微企業多元振興方案」年度預算約100至110億元，也累積了一定成效，但面對AI時代加速來襲，力度必須大幅升級。全球進入人工智慧化的時代，中小微企業應該要迅速賦能，這1000億預計可以提供8年補助，如果4年用完也沒有關係，政府可以再編預算，希望到2040年之前，幫助100萬家的中小微企業智慧轉型。

配套方面，賴清德也要求經濟部從「被動受理」改為「主動出擊」，走訪全台工業區，優先聚焦相對弱勢的平價廠商。賴強調，中小微企業升級轉型的最大引擎，是進入台積電等科技大廠的在地供應鏈，台積電從原料、設備、器材都希望從台灣本地供應，如果我們的中小企業技術能夠持續升級、轉型，未來能夠承接台積電或是其他科技廠商的工作，這樣整體產業自然就可以帶起來。

財經官員提到，倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構「LipperAlpha」今年5月發布的《台灣AI驅動結構超級週期》報告也呼應賴清德所言指出，台灣正處於AI技術革命帶動的結構性成長階段，出口、投資、消費動能均強，且這波結構性轉型「並非僅限於龍頭企業，而是正在向中下游供應鏈擴散」。

針對輝達執行長黃仁勳表示，台灣第一季GDP成長了14%，為了讓台灣經濟持續成長，必須擁有足夠的能源。賴清德也以即時數據回應，台電目前備轉容量率達20%，「發100度電，只用80度」，穩定供電無虞，同時公開邀約「歡迎黃仁勳，或是任何擔心台灣供電會出問題的企業，可以實際去發電廠看看，並請台電幫忙做簡報，相信大家就會有信心。」黃仁勳也正面回應，若收到邀請會非常感激，這當然也是很大的榮幸。

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