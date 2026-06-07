所長遭毒駕撞斷腿嫌犯無保請回 陳素月挺檢抗告、魏平政喊建治安網

針對毒駕撞斷執勤所長雙腿，立委陳素月發聲支持彰化檢方提抗告。（記者張聰秋攝）

彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所所長陳國銘等人於6月4日查緝通緝犯時，遭施姓毒駕男子惡意倒車衝撞，導致所長雙腿骨折重傷，事後嫌犯竟獲法官裁定無保請回，引發社會譁然。彰化縣長綠藍參選人今（7日）發聲譴責毒駕危害治安，民進黨立委陳素月說，力挺檢方抗告，捍衛公權力；國民黨律師魏平政表示，修法緩不濟急，他主張建構彰化專屬的治安防護網透過地方防制兩大解方解決問題。

陳素月說，她無法接受警察冒著生命危險維護治安，卻被毒駕惡意衝撞成重傷，形同對公權力的公然挑戰，若涉案人還能在裁定後返家，勢必衝擊基層員警士氣與社會對司法的信任。叫躺在醫院開刀的所長情何以堪？叫每天巡邏執勤的基層警察如何安心維護治安？她百分之百支持彰化地檢署火速提出抗告，一定要將惡徒繩之以法！未來，她也絕不容許任何暴力挑戰彰化警方的公權力。

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魏平政則從實務面提出看法並表示，針對陳素月在立法院主張修法加重刑罰，他身為法律人百分之百支持，但吸毒者駕車時早已神智不清，光靠加重刑罰，根本擋不住毒駕，中央修法、建立跨部會平台當然要做，但公文往返曠日廢時，彰化的鄉親等不及，第一線執勤的警察也等不及。

魏平政說，面對毒駕，未來的彰化縣政府不能只等中央法規，必須立刻建構彰化專屬的治安防護網，縣府應主動編列預算，全面升級第一線員警的毒品快篩儀器，同時，彰化縣衛生局與警察局建立毒品列管人口追蹤機制，從源頭阻斷毒品，補齊社會安全網，以此做到縣府當警察執法的後盾，還給鄉親安全的街道。

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對於毒駕接連撞死人，還有所長執勤被毒駕撞斷腿，嫌疑人竟無保請回，律師魏平政提出毒駕零容忍的見解，當務之急建立彰化專屬的治安防護網，圖為AI示意情境。（魏平政競選團隊提供）

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