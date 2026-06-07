提案刪勾串羈押挨轟！ 黃國昌駁斥、柯文哲引自身案例大吐苦水

民眾黨今（7）日在台北百齡龍舟碼頭舉辦雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，前主席柯文哲與主席黃國昌在活動前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨立院黨團提出「刑事訴訟法修正案」擬廢除串證作為羈押理由，被稱為「柯文哲條款」。民眾黨主席黃國昌今受訪時強調，這是在混淆是非，有關於羈押要件的修正，與賴總統擔任立委時所提案的內容一樣；創黨主席柯文哲則以自身案例大吐苦水，除了批評檢調去搜索他家時是沒有證據，更抱怨電子腳鐐問題。

民眾黨今日舉行「雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華」，黃國昌在受訪時指出，民眾黨團之所以會提出「刑事訴訟法修正案」，就是為了要去實踐刑事司法人權的落實，貫徹無罪推定原則，且要杜絕「押人取供」違法濫權的現狀，有些有心人把它冠上「柯文哲條款」，他要嚴厲的駁斥。

請繼續往下閱讀...

他強調，有關於在羈押的要件上面，能夠進一步的具體化、明文化，民眾黨團這次有關於羈押要件的修正，跟民進黨團在2008年時，由當時的立法委員、也是現任的總統賴清德以及民進黨立委柯建銘所提出的修正條文內容一模一樣。

黃國昌強調，2008年賴清德在提這個案子的時候，柯文哲還在台大當醫生，把它稱之為「柯文哲條款」，完全是在混淆是非。至於其他關於搜索的時候，在身體沒有受拘束的前提下，本來就應該可以自由離去，若禁止他自由離去，就是身體受了拘束，24小時本來就應該從那個時候開始計算，這是民間司法改革基金會所提的建議。

黃國昌更向賴清德喊話，回頭看看自己擔任立委時的發言，「過去曾高喊不能濫用羈押制度與押人取供的賴清德，你還記得你當年所提出來的呼籲嗎？」

柯文哲則以自身案例補充，當時檢調在搜索他家、搜索民眾黨中央黨部，搜索票上面寫的東西都沒出現在起訴書跟判決書上。等同檢調去搜索他家、搜索民眾黨黨部的時候，是沒有證據的，真正的目的就是要去扣押手機、電腦，然後再從裡面去找資料。

柯續指，再者，他的同學李文宗被羈押禁見11個月，然後關於京華城圖利的部分，李文宗是完全無罪，可是李文宗已經被羈押禁見11個月了；第三，他現在腳上還有電子腳鐐，理由是因法官檢察官認為他有逃亡之虞，但有逃亡之虞這個是誰決定的？

柯文哲更抱怨，還有一點要拜託黃國昌，法庭直播不要搞成紀錄片，最重要是證人交互結辯才要直播，後面那個都已經是修正過了，就派一些青鳥檢察官出來表演，這個已經看不到真正法庭的真相，法庭直播不要被閹割掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法