曾擊敗高市府隊 高市議會龍舟隊首度出征波特蘭國際賽

高市議長康裕成率議會龍舟隊首度出征國際賽。（圖由議會提供）

高市議長康裕成率領16位議員、參與美國波特蘭年度盛事玫瑰花節，去年曾打敗高市府隊的議會龍舟隊、更首次出戰國際友誼賽，獲得第3名佳績。

波特蘭玫瑰花節龍舟競賽於威拉米特河畔盛大舉行，曾於去年高雄府會友誼賽奪冠的高雄市議會龍舟隊，今年遠渡重洋挑戰國際賽事。

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議會說明，本次賽事由波特蘭市長Keith Wilson率領市政府隊、市政委員Dan Ryan率領市議會隊，及康裕成率領的高雄市議會隊同場競技；高市議會隊奮力划槳、全力應戰，最終獲得第3名佳績。

康裕成笑說，高市議會隊前2年已先2度擊敗由陳其邁市長領軍的市府，這次是真正「打入國際賽」，許多議員都是首次參與龍舟競賽，面對陌生水域與國際賽場，大家仍秉持團隊合作精神，同舟共濟完成挑戰，「把高雄人的熱情與團結划向世界」。

康裕成提及議會訪團5日抵達波特蘭後，首站即前往奧勒岡大學波特蘭校區參訪，由副校長Jane Gordon親自迎接，安排參觀實驗室、數位多媒體工作室及創新實作空間，展現學生運用科技進行跨領域合作的成果。

康裕成說，特蘭素有「運動界矽谷」之稱，聚集超過900家運動及戶外產業企業，包括Nike、Columbia及adidas北美總部等國際品牌，形成完整的產學合作體系；高雄正積極推動產業升級與國際人才培育，奧勒岡大學發展經驗值得借鏡，也讓訪團看見教育與產業共榮發展的可能性。

她強調，從教育參訪到龍舟競技，高雄正透過更多元的方式參與國際交流，這次波特蘭之行，不僅展現高雄的文化魅力，更為台美城市交流寫下充滿活力的新篇章。

高市議會龍舟隊首度挑戰波特蘭國際龍舟友誼賽。（圖由議會提供）

高市議會訪問團參訪奧勒岡大學。（圖由議會提供）

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