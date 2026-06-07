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    首頁 > 政治

    韓國選票不夠犯眾怒！ 網讚「神預言」反對不在籍投票 沈伯洋：應想好配套

    2026/06/07 13:06 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋掃社子市場。（記者方賓照攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋掃社子市場。（記者方賓照攝）

    韓國選舉近日發生投票紙不足的行政漏洞，惹毛民眾並抗議，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今於社子市場，被問到先前曾反對藍委強推不在籍投票，認為是「神預言」；他表示，當人力可能已經有點不足，第一線要如何執行，還得注意有無想好配套措施。

    沈伯洋表示，投票制度改變也會造成很多行政作業的改變，之前不在籍投票再被提出來時，就一直在提醒大家，九合一選舉的票加總非常多，將造成第一線選務人員的困難，當年公投十幾個題目已有前例，更何況全國有那麼多議員，如果要做不在籍投票，當人力可能已經有點不足，要如何執行，以及若無法預防可能產生的弊端、有無想好配套措施，都是應該要注意的地方。

    媒體也詢問，藍營先前曾批評對於社子島議題缺乏具體看法；沈伯洋回應，社子島因有50年禁建的歷史，對於居民來說不公平，今天在做都市發展時，很多時候大家會用一致標準去看整個台北市的發展，但若過往有如此不公平的歷史，補償方案等應重新檢討，以及能否讓社子島居民接受，加強溝通，才會有進展。

    此外，今天是沈伯洋生日，被問到生日願望？沈說，首先希望台北變成是可以悠閒生活、大家勇敢作夢的城市；其次希望大家身體健康；第三個願望通常都不能講。

    媒體追問，呂秀蓮、侯友宜、朱立倫、徐國勇也是壽星，其中有幾位當過市長，在網路上引發討論？沈笑稱，兩黨政治人物今天生日者蠻多的，以統計而言，6月7日生日沒有當市長的也很多，從市民角度來講，重點還是有沒有好的施政願景，以及有沒有相關能力，這才是最重要的事情。

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