盧秀燕突訪歐10天 蔡其昌:請盧秀燕市政先做好 市府回應:出訪三大任務

民進黨立院黨團總召蔡其昌（右）認為盧秀燕應先把市政做好。（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕6日開始訪歐10天，民進黨立院黨團總召蔡其昌今天受訪表示，交流是好事，但是請盧秀燕先把市政做好，要重視市政效率，很多重大建設延宕，如捷運藍線還要花一千億元才能蓋成，還有無人機產業條例又立法院被在野黨擋下，因此請盧秀燕應該有輕重緩急，依序做好市政，出國交流才會讓人覺得有正當性。

市府表示，台中市長盧秀燕 此次出訪主要聚焦民主交流、城市治理與經貿合作三大任務，其中第三項任務是拓展非美市場、擴大歐洲商機，德國、捷克與奧地利都有良好的工業體系，與台中產業特性相近、往來密切，期盼藉由此次出訪，加深雙方在經貿與產業上的合作。

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台中市長盧秀燕於6月6日至15日出訪德國、捷克及奧地利，展開為期10天的城市外交行程。

蔡其昌今天陪同北區市議員參選人簡嘉佑市場拜票，他受訪指出，縣市首長進行城市的外交，無可厚非，那如果這個目的很清楚，也對城市有幫助，其實可以做的。

蔡其昌指出，但是，盧秀燕執政這８年來，讓台中市民感到很焦慮，所期待市府做的事情實在是無感，像最近捷運藍線8年不動工， 現今竟還要再增加預算1千億元，幾乎可再蓋一條捷運，市民覺得盧市長這8年來的行政效率，真的很糟糕。

他呼籲，市府應該想辦法，讓市政成績至少維持個60分，要進行一些交流，才可以讓會覺得比較有正當性。

除了重大的建設延宕，蔡其昌認為，市民這些年來對於台中的治安、兒虐事件等，都存在很多的抱怨，希望盧市長盡快去改善，把市政做好。

蔡其昌更提醒盧秀燕，台中有很多無人機的產業，但除了日前有關無人機的自製預算被刪除，那現在連無人機的法案再被在野黨又被擋，市長既然這麼重視台中的產業發展，可利用要去跟國外交流，宣揚台中的產業，這就是很好的機會，但前提是要先把台中人產業的問題解決。

蔡其昌表示，有時候他覺得交流是好事，但市長應先有輕重緩急，依序做好，這才是市民的福氣，這樣的交流才會得到更多市民的肯定跟支持。

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