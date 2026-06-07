南韓大選「選票短缺」爆民怨！沈伯洋神預言不在籍投票淪災難

民進黨台北市長參選人沈伯洋7日前往社子市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者方賓照攝）

南韓近日登場的全國地方選舉，因不在籍投票亂象叢生，出現部分投票所選票準備不足，進而導致選民無法順利投票。這場風波不僅引爆南韓民怨，甚至讓當地開始討論應效法台灣的投開票制度。與此同時，台灣網友也對「不在籍投票」展開熱烈討論，並翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋去年底的發文。沈伯洋當時就直言推動不在籍投票「只會讓選務亂成一團」，如今對照南韓現況，被大批網友評為是「神預言」。

南韓3日舉行的地方選舉是總統李在明就任周年後的首次全國性民意檢驗，沒想到卻爆發嚴重的「選票短缺」等選務爭議，抗議行動隨後從個別投票所升高為全國性政治事件。許多南韓民眾認為選票不足、提前投票制漏洞百出，紛紛提出應採取台灣當天投票、當天開票的做法。

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這起事件在台灣網路掀起不在籍投票的論戰，有網友翻出沈伯洋去年11月的發文。他在文中分析：「藍白要推不在籍投票，只會讓選務變得更複雜，最後就是為電子投票鋪路。到時一個投開票所裡，幾百種選票亂成一團，那不是進步，是災難。」

沈伯洋直言，要解決投票不方便的問題根本不用那麼複雜，選前直接放「民主假」、增加交通班次並讓票價打折，讓大家可以利用五、六、日連假回家投票，參與一場真正的民主盛宴。不改制度、不搞電子投票，保留台灣投票的透明與特色，這才叫深化民主。「另外，那些在投開票所外盯梢的，我覺得要一併處理。」他也指出，以台灣現在面臨的威脅來看，絕對不要去推會製造漏洞的東西，「花錢還製造漏洞，完全沒必要。」

這篇舊文引來無數台灣網友前往朝聖，紛紛留言大讚：「有遠見的沈伯洋預言，不在籍投票會導致的選舉亂象，已在韓國發生」、「來朝聖先知Puma，台灣人口就這麼多而已，根本沒有不在籍投票的必要性！」、「能夠洞見亂流裡的警訊，真的表示Puma身為一個學者出身的政治人物，對於事態的走向與發展有很深刻的理解。那是對自己有興趣的東西持續鑽研的結果。誠心希望看見台北新氣象」、「台灣現在的投票制，已經是全世界的role model了，因爲我們有資格投票的人數不到2000萬，現在的方式是最透明的」。

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