高市議會出訪澳洲提台積電 曾俊傑：歡迎投資高雄

高市議會組團出訪澳洲進行城市交流。（議會提供）

高市議會組團出訪澳洲，獲僑界與台商熱情歡迎，帶團的副議長曾俊傑把握機會行銷高雄，提到台積電在高雄設廠後，高雄已蛻變科技智慧城，歡迎投資高雄。

高市議會澳洲城市交流參訪團首站抵達布里斯本，團員包括江瑞鴻、朱信強、吳銘賜、黃紹庭、陳玫娟、陳麗珍、王耀裕、邱于軒、林智鴻、林志誠、李雅芬等跨黨派議員。

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台灣駐布里斯本辦事處長范厚祿、台灣慈善基金會董事長溫錦文、昆士蘭僑界主委羅富齡發起聯合接待，席開30桌、場面熱絡。

高雄姊妹市的布里斯本市副議長黃文毅也親自出席盛會，高、布兩位副議長更是首次會面，留下溫馨有趣畫面。

曾俊傑介紹出生在台灣的黃文毅創下首位華人參政紀錄，他們兩人已經相約明年締盟30週年在高雄再見，將為深化彼此城市友誼共同努力；黃文毅則提到曾俊傑曾在布里斯本讀書，也是布里斯本一份子，笑說「歡迎回家」。

昆士蘭僑務主委羅富齡表示，布里斯本和高雄都是充滿活力與熱情的城市，透過高市議會率團參訪，成功連結兩座城市友誼，並為未來交流注下新的活力。

曾俊傑則盛讚台灣鄉親在澳洲打拼的團結力量，並趁機行銷高雄，強調台積電在高雄投資設廠後，高雄蛻變為科技智慧城市，成為世界最值得投資的城市。

台積電股價瞬間成為僑界台商和參訪團議員熱聊話題，連布里斯本副議長黃文毅都很關心，曾俊傑喊話，歡迎大家回台灣投資高雄，希望有買台積電股票的人都能賺大錢。

高市議會參訪團拜訪姊妹市布里斯本。（議會提供）

高市副議長曾俊傑（右）曾在澳洲布里斯本留學，布里斯本副議長黃文毅則在台灣出生。（議會提供）

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