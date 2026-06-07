黃國昌嗆姚人多說謊 他詳列時間序：當年黃就是密室協商被抓包

張育萌回顧當年黃國昌密室協商事件時間序，強調「要講幾遍都可以，黃國昌當初就是密室協商被抓包」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，引爆一連串爭議，時任總統府副秘書長姚人多指出，當時他開車載黃國昌進總統官邸談勞基法，否認對黃下封口令。針對姚的回應，黃則要姚「不要再說謊」，他只不過是把過去公開講過的話寫到書裡。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌回顧當年時間序，強調「要講幾遍都可以，黃國昌當初就是密室協商被抓包」。

張育萌指出，2016年10月26日勞基法修法衝突升高，國民黨打算隔天武鬥，主張委員會討論修法的「會議無效」，所以民進黨夜宿會議室、守住主席台，隔天宣讀確認議事錄。不過國民黨立委在27日直接全武行，而就是這天，黃國昌在會議室上演最經典的影帝橋段，當場落淚、咆哮大喊「太離譜了！真的太離譜了！」

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張育萌提及，在黃國昌罵完民進黨、收割英雄形象1個多月後，《新新聞》爆料黃國昌10月早就去過總統官邸與蔡英文「密會」，重點是黃打給蔡英文的幕僚說想見面，原本蔡的幕僚都反對，但蔡英文念在黃國昌台大和康乃爾學弟的情誼，還請人專車接送，從立法院把黃國昌載到官邸，對黃非常禮遇。

張育萌表示，當時載黃國昌到官邸的就是時任總統府副秘姚人多，在蔡英文聽完黃國昌發牢騷之後，原本已經要致電政策會，卻被黃國昌假惺惺地制止，聲稱他「理解總統的為難」，最後蔡英文就沒打電話。而幾天後，黃國昌就回到立院痛罵民進黨「可恥」，還直接點名蔡英文大罵「這就是你領導的正常國會表現嗎？這就是你許諾的國會改革嗎？」這舉動也讓蔡英文難以理解。

張育萌指出，黃國昌整天鬼吼鬼叫，說他對「密室協商」深惡痛絕，但黃國昌被堵麥時，除了支支吾吾承認有私下見蔡英文，竟痛罵消息會走漏，是因為「該名在場第三人」的片面放話與操弄，他不會隨之起舞」。張質疑：「拜託，電話也是你打的，見面是你求的，這不是密室協商，什麼才是密室協商？憑什麼別人就是『私下喬事』，偉大的黃國昌偷偷密會，就變成正義的化身？」

張育萌表示，時間推進到3年前黃國昌退出時代力量跳到民眾黨後，他在民眾檔節目「KC靈魂烤問室」把這段私會秘史說成是他被蔡英文某個左右手抹黑，還鬼扯說這位「載他回家的人」阻止他發新聞稿。然而現在黃國昌為了出書收割造神，竟然說「載他的人」姚人多說謊。

張育萌提到，黃國昌的理由是，這段故事自己過去「公開講過最少10次」，這次只不過是把公開講的話寫進書裡，但姚人多以前從來沒正面回應，「現在書出來了，馬上急著出來回應，這是民進黨在打的組合拳嗎」？張育萌批評：「這種蒼白無力的指控，從戰神黃國昌的口中說出來，不是特別諷刺嗎？」

最後張育萌也直言：「黃國昌用一本垃圾爛書，挑戰台灣人的記憶。他是不是真的忘了，當年新聞、影片和當事人都還活著欸？一個黨主席，整天幻想當悲劇英雄，把回憶錄當科幻小說來寫，也實在不簡單。」

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