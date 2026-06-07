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    首頁 > 政治

    讓市議會的席次極大化 中市黨部：江啟臣為白營及無黨籍議員站台沒有違紀問題

    2026/06/07 06:48 記者蘇金鳳／台中報導
    年底市議員選舉，江啟臣為民眾黨市議員參選人站台並不違紀。（記者蘇金鳳攝）

    年底市議員選舉，江啟臣為民眾黨市議員參選人站台並不違紀。（記者蘇金鳳攝）

    距離年底選舉只剩下半年，今年台中市的選舉局勢不同於4年前，今年國民黨提名34席，而民眾黨提名6席，過去只有1席。國民黨中市黨部副主委陳明振表示，國民黨的輔選目標，就是讓國民黨中市長參選人江啟臣當選，提名的市議員全數當選且極大化，加上黨中央有藍白合機制，因此江啟臣若要為民眾黨市議員參選人及友好的無黨籍市議員站台，並不違反黨紀。

    江啟臣則指出，他會花更多的時間跟基層請益、跟市民對話，也傾聽市民的建議跟心聲，設法在未來能夠來完成打造所謂「台中旗艦城」的願景。

    台中市議會上週開始休會，市長及市議員的競選活動整個活絡起來，國民黨中市黨部副主委陳明振表示，國民黨市議員參選人會配合市長參選人、立法院副院長江啟臣時間，展開競選活動。

    陳明振表示，由於江啟臣行程很滿，除了參加市府行程，還要招待一些國際人士來台的行程，但也會安排時間與市議員參選人地方上一同舉辦說明會及活動。

    由於今年民眾黨在台中市提名6席，陳明振表示，國民黨除了全力輔選市長及市議員全部當選，為了市議會的席次極大化，黨中央與民眾黨中央有建立藍白合的機制，因此江啟臣未來為民眾黨或者是友好國民黨的無黨籍市議員站台，並不違反黨紀。

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