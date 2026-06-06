沈伯洋掀戰火北市府連番回擊 秦慧珠：蔣萬安不必自降格應戰

國民黨北市議員秦慧珠。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋宣布參選不到一個月，選戰煙硝味持續升溫，北市府多個局處都針對沈伯洋的批評駁斥、回擊。不過國民黨議員秦慧珠認為，市長蔣萬安現階段並不想變身為「候選人」自降格，很多時候以市長高度，不隨沈伯洋起舞是好策略。

秦慧珠表示，沈伯洋身為挑戰者，當然是天天沒事找事，從雞蛋裡挑骨頭，這是進攻策略，雖然沈才剛參選，但畢竟身為大黨的參選人，在媒體上也會被視為與蔣萬安對等。此外，由於沈伯洋在當立委時期就時常有「驚句」，不管說什麼民眾喜歡看，自然也經常被報導，有點像前台北市長柯文哲。

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她說，沈伯洋不管說什麼，大概都會有很多報導與討論，這對市府來說是個壓力，如果有錯誤、片面的批評，市府不說明，就會一直被風向帶著走。

而她觀察蔣萬安，其實現階段並不想化身「參選人」，而是穩穩地以市長身分，要是變成候選人，就等於自降格與沈伯洋同等，現任者通常都會是以這樣的方式打冷戰，求穩健為主，所以沈伯洋提出的問題，很多時候蔣萬安根本也懶得理會，讓沈好比一拳打到棉花上，這樣的處理非常正確；至於沈提到市政問題，當然就由各單位來做反應。

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