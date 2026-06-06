中國跨境鎮壓逾百件 政院成立跨部會小組重懲在地協力者

為反制中國「跨境鎮壓」，行政院今年成立跨部會小組，重懲在地協力者。（資料照）

卡米地喜劇俱樂部日前遭人潑糞，疑似因演出內容諷刺中國國家主席習近平有關。為反制中國「跨境鎮壓」，行政院今年成立跨部會小組，研判相關案件是否受北京指示，在各部會合作下，檢警不僅會快速辦案，也會了解是否違反「國安法」與「反滲透法」、「國家情報工作法」，一定會重懲在地協力者。

根據陸委會統計，中國對台跨境鎮壓已逾百件案例。為有效反制，除陸委會既有平台外，也提高應處層級，行政院今年組成跨部會小組，主要成員為陸委會、內政部、法務部等部會，也依照涉案樣態，納入經濟部、金管會、外交部等。

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對於跨部會小組功能，知情官員解釋，以潑糞潑漆案而言，若是個別單位處理，很可能被當成一般刑案查辦，最後以毀損罪、公然侮辱罪、傷害罪等追訴，而行政院強化政府跨部門合作、提供協助，此類案件發生時第一時間通報後，「辦案速度就會很快」，檢警也會積極查辦，了解當中是否涉及中國對台的統戰、滲透、分化，以及涉案當事人是否接受中共指示委託與資助。

官員指出，以卡米地案而言為例，如當成一般刑案偵辦，嫌犯手機不會被調查，跨部會小組介入後，警方會還原嫌犯的手機資料。他強調，嫌犯在犯案前將手機格式化，蓄意讓人查不到犯案前的通訊紀錄，令人懷疑是否可能與中國有關，恐有涉及「反滲透法」。

他也舉例，在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室二度被潑紅漆，嫌犯從香港飛來台灣，作案後立刻飛回香港出去，威嚇意味濃厚。政府持續給予湯偉雄關懷，協助他重新開業，警方加強巡邏，保護當事人，就是要防止在地協力者再配犯，讓跨境鎮壓無效。

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